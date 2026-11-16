Ecuador vs. Bolivia, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo amistoso internacional Ecuador y Bolivia; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Ecuador y Bolivia correspondiente a la jornada 1 de la temporada 2026 se disputará este martes 17 de noviembre a las 20.30 h en el Estadio Banco Pichincha, ubicado en la ciudad de Guayaquil.
El presente de los seleccionados
Ecuador llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-0 frente a Costa Rica en su último enfrentamiento. Por el lado de Bolivia, el equipo busca recuperarse luego de la derrota sufrida ante Perú por 2-0, con el objetivo de ajustar piezas y mejorar su funcionamiento colectivo en este nuevo desafío.
Estadísticas y antecedentes
Ambos equipos se presentan a este encuentro con realidades opuestas en cuanto a sus resultados más recientes. Mientras que Ecuador pudo imponer condiciones en su último duelo manteniendo el arco en cero, Bolivia intentará revertir la falta de efectividad ofensiva que mostró en su caída previa, buscando equilibrar su rendimiento en condición de visitante.
Lo que está en juego
Este amistoso internacional representa una oportunidad valiosa para ambos conjuntos. Ecuador intentará ratificar su buen momento y consolidar su idea de juego, mientras que Bolivia buscará aprovechar el encuentro para probar variantes tácticas y retomar la senda positiva tras el traspié ante Perú.
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