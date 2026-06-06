Ecuador vs. Guatemala, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Ecuador recibe a Guatemala en la jornada 1 de amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro se disputará este domingo 7 de junio a las 17.00 h en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, ubicado en Columbus, Ohio.
El presente de ambos seleccionados
Ecuador llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber logrado una victoria por 2-1 frente a Arabia Saudí en su última presentación. Por el contrario, Guatemala atraviesa un presente irregular tras caer 3-1 ante República Checa en su reciente encuentro amistoso.
Estadísticas y rendimiento reciente
Ambos conjuntos buscan consolidar sus estructuras tácticas en este duelo de preparación. Ecuador llega con la confianza de haber ganado su compromiso previo, mientras que el equipo guatemalteco intentará ajustar sus líneas defensivas luego de haber encajado tres goles en su última aparición internacional.
Lo que está en juego
Para Ecuador, el partido representa una oportunidad de mantener la racha ganadora y fortalecer el proceso de cara a los próximos desafíos competitivos. Para Guatemala, el enfrentamiento es clave para revertir la imagen negativa de su última derrota y probar variantes tácticas ante un rival de jerarquía.
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