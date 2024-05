Edinson Cavani, en contra de la tecnología en el fútbol tras el gol anulado ante Talleres: “Yo prefiero un fútbol sin VAR”

Escuchar

Una de las polémicas del fin de semana en la tercera fecha de la Liga Profesional de fútbol, se dio en la Bombonera: Equi Fernández asistió a Edinson Cavani y el uruguayo definió con un derechazo a la red. Gol cobrado por la terna arbitral encabezada por Hernán Mastrángelo, pero anulada por el VAR. Entre otras cosas por esa acción invalidada (y luego porque el juego xeneize decayó notoriamente), Boca empató con Talleres 0-0.

El delantero uruguayo se había quedado con la sangre en el ojo. Y este lunes, en una entrevista que dio con el canal del club, exteriorizó sus diferencias con respecto al uso de la tecnología en el fútbol: “La vi la jugada del sábado. Una pena que ese gol no se pudo dar. Fue tan confuso, eso le quita el fútbol esa espontaneidad que tiene por momentos se ven inimaginables y que es lo que lo hace rico. A veces, de esta manera, perdemos lo que siempre ha tenido el fútbol. Yo no soy partidario del VAR desde hace un tiempo atrás. Hay que dejar que los árbitros tengan ese margen, que sean seres humanos y se pueden equivocar. Pueden acertar, como toda la vida lo hicieron… Yo prefiero que le erren y se equivoquen dentro de la cancha en una jugada rápida a que desde una computadora y sentados en una silla tomen una decisión cuando no está en el lugar. No tenemos las herramientas de tecnología como para tomar ciertas medidas. No es por lo del gol, siempre que me han preguntado digo que yo prefiero el fútbol sin VAR”.

Y agregó ampliando sus argumentos: “A la gente no le das certezas de la decisión que estás tomando. Lo que se ha visto son imágenes que no son claras. Y eso despierta quilombo, que no es lindo en el fútbol. El fútbol tiene que ser esencia pura, pasión, equivocación y picardía. Entonces después te pones a pensar cómo puede ser que unos árbitros lo tomen con un criterio, y otros, con otro. Las reglas son parejas para todos los futbolistas, pero por qué cuando hay una mano, un árbitro lo interpreta de una manera y otro de otra. En vez de traer una solución, han traído una herramienta que está dañando al fútbol”.

Quedaron dudas de la posición adelantada señalada a Cavani en esa acción puntual, aunque previamente hubo otro tanto no convalidado a Boca, tras un zurdazo de Equi Fernández. En esa acción, si no hubo dudas de que el mediocampista estaba en posición adelantada.

¿Qué había dicho Martínez sobre la jugada de Cavani? ““Volvimos a ver la jugada. Es mínimo, una rodilla. Pero bueno, hay que confiar en el VAR y creer que fue así. No queda otra que seguir y seguir intentándolo”.

Con Advíncula y sin Bendetto

Este lunes el entrenador Diego Martínez entregó la lista de concentrados para jugar este miércoles en la Bombonera ante Nacional de Potosí, por la Copa Sudamericana. Entre las novedades, se da una nueva ausencia de Darío Benedetto (los últimos dos días no se entrenó por un cuadro gripal) mientras que regresan luego de estar ausente ante Talleres Luis Advíncula y Kevin Zenón.

El lateral peruano no estaría recuperado al 100% de la lesión que sufrió ante Central Córdoba en Santiago del Estero, pero ante la urgencia por el resultado del partido y la falta de variantes en el puesto... El mediocampista creativo está mejor del dolor en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda. “Kevin tiene una inflamación en la parte baja del tendón rotuliano. Damos gracias a Dios que no tiene lesión, queremos que esa inflamación baje y lo concentramos para no interrumpir su tratamiento, esperamos tenerlo el miércoles”, había dicho Diego Martínez tras el partido ante Talleres.

Se sabe que la situación de Benedetto difícilmente tenga vuelta atrás. Más allá de que el entrenador habló de cuestiones futbolísticas, que por eso no lo citó para los últimos partidos, se sabe que en junio el 9 buscará una salida. Si bien el delantero tiene contrato hasta fin de año, al entrenador no le cayó bien una respuesta que le dio el viernes pasado, antes de arrancar un entrenamiento. Lo sintió como una falta de respeto, el corolario de varias situaciones que Martínez entendió que no eran del todo profesionales por parte de Benedetto.

El probable equipo para jugar ante Nacional sería con Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo y Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández y Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

