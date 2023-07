Edinson Cavani: “Vengo feliz, Boca es el club más grande de Sudamérica y del mundo”

escuchar

Boca vivirá esta tarde una de las jornadas más intensas de su historia. El delantero uruguayo Edinson Cavani será presentado a las 18 en un acto multitudinario en la Bombonera y se convertirá en uno de los extranjeros más importantes en jugar en nuestro país. Pero antes de todo eso, el goleador hizo sus primeras declaraciones como futbolista xeneize. Fue ante la prensa uruguaya, poco antes de embarcarse en el avión privado que lo depositará en Buenos Aires cerca de las 14.

“Vengo feliz. Boca es el club más grande de Sudamérica y el mundo. Y llegar a un club como este siempre te motiva”, fue una de sus primeras frases. Además, reconoció algo que siempre se dijo: que desde pequeño quería jugar en el club de La Ribera.

“Las circunstancias de la vida y del fútbol nos fueron llevando por otro rumbo. Román (por Riquelme) ha estado presente en varios momentos, así que estoy agradecido a él. Son muchos años en Europa, te vienen muchas cosas a la cabeza. Estoy feliz de volver, todo este proceso lo venía haciendo hace un tiempo, no por cuestiones físicas o deportivas, sino por cuestiones sentimentales”, remarcó el delantero, con un look informal y con una gorra camuflada sobre su cabeza.

Además, destacó el incentivo que le generaba jugar la Copa Libertadores: “Sin dudas que era otro motivo que también empezaba a querer para pegar la vuelta. Tenía el deseo de poder jugar la Copa y esta aventura empieza en cualquier momento y debo estar preparado para dar lo mejor en Boca”.

Luego, descartó las versiones que indicaban que podía incorporarse a Nacional o Danubio, en su país: “La verdad es que no. En estos últimos tiempos no tenía claro lo que iba a hacer, lo encaminamos con mi familia y tomamos la decisión. El rumbo que queríamos era jugar en Boca por esa demostración de confianza y respeto de Román hacia mí”.

“Es una emoción agarrar un número que usaron jugadores históricos del club. Es lindo ponerme el número que se pusieron los ídolos del club. A mí el número no me va a impedir nada, no me va a hacer jugar más o menos. Pero es una responsabilidad cuidarla, defenderla y llevarla a lo más alto”, resaltó el goleador uruguayo.

Un refuerzo de lujo

La incorporación de Edinson Cavani a Boca Juniors es una de las más trascendentes de la historia del fútbol argentino teniendo en cuenta solo a jugadores extranjeros y hay una enorme expectativa sobre lo que puede aportarle al equipo de Jorge Almirón. El uruguayo, de último paso por Valencia de España, arriba este lunes al país y es presentado en sociedad en Casa Amarilla con el objetivo de que el martes se incorpore a los entrenamientos con el plantel.

El club que preside Jorge Amor Ameal anunció la presentación de la estrella internacional para las 18 y con apertura de la Bombonera en un evento similar al de la bienvenida a Carlos Tevez en julio de 2015. Pueden concurrir socios activos, vitalicios y adherentes y el acceso es libre y gratuito. Previamente, hay una conferencia de prensa en la que el delantero charrúa mostrará la camiseta con el número ‘10′ que utilizará en su estadía en la institución por los próximos 18 meses hasta diciembre de 2024.

Edinson Cavani viene de jugar en Valencia y ahora asume el desafío de Boca NurPhoto - NurPhoto

Concluida la Liga Profesional 2023 en el séptimo puesto, el club del barrio porteño de la Boca tiene como anhelo ganar la Copa Libertadores y la incorporación de Cavani es en post de ese objetivo. Este miércoles el xeneize visitará a Nacional de Uruguay en el partido de ida de octavos de final probablemente sin su refuerzo estrella, quien se estima se quedará en la Ciudad de Buenos Aires preparándose para la revancha de una semana después en el Alberto J. Armando.

El último club de Cavani fue Valencia de España, donde jugó 28 partidos y marcó siete goles. De ellos, apenas dos fueron 2023 y los sufrió Sporting Gijón en la Copa del Rey. Entre clubes y la selección de Uruguay, acumula 808 partidos oficiales disputados (58.829 minutos) con 437 goles, una media de 0,54 por cotejo. La mayoría -282- fueron con la pierna derecha, 67 con la izquierda y 72 de cabeza. De los remates que ejecutó en toda su carrera, 916 fueron al arco. Fue amonestado 100 veces y expulsado, cuatro.

LA NACION