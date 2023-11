escuchar

El cero a cero en el Estadio Monumental David Arellano fue el punto final. El público y la crítica dijo basta de manera impiadosa y Eduardo Berizzo no dudó: en la conferencia de prensa luego del empate ante Paraguay, el hombre anunció que dejaba de ser el director técnico de la selección de Chile. “He hablado recién con el presidente de la Federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados. Es digno reconocer que cuando la cosa no funciona, uno debe saber reconocerlo”, fueron las primeras palabras de Berizzo al enfrentarse con la prensa trasandina.

El argentino se va dejando a Chile fuera de la zona de clasificación al próximo Mundial en la tabla de las eliminatorias, con un triunfo, dos empates y dos derrotas. La única alegría la consiguió en la tercera fecha, de local ante Perú. Luego de agradecer a los dirigentes y al personal que trabajó a su lado, Berizzo afirmó: “Creo sinceramente que las chances de clasificar existen, están intactas. Ojalá el clima ayude, se descomprima para que Chile se clasifique a un nuevo Mundial. Muchas gracias por el respeto de siempre, para mí ha sido un honor dirigir a la selección chilena de fútbol y quisiera agradecerles a todas las personas que han trabajado en pos del fútbol chileno y de la selección nacional”.

Pese a que la situación no venía bien para Berizzo, la noticia de su dimisión tomó por sorpresa a muchos, sobre todo a los futbolistas. Los principales referentes de la selección chilena salieron a mostrar su asombro y a respaldar el trabajo realizado por el entrenador argentino. Alexis Sánchez fue uno de ellos: “Me voy triste. Con pena. Estábamos trabajando bien y a veces es injusto que salga el entrenador, por lo que le entregaba a cada jugador en cada uno de los días de trabajo”, expresó el delantero de Inter, de Italia.

Sánchez realizó una autocrítica: “Es responsabilidad de nosotros también lo que pasó. Por ejemplo, en Venezuela debimos estar concentrados siempre y terminamos perdiendo el partido”. Además, rescató de Berizzo: “Hay jugadores jóvenes y eso lo rescato, él trabajo profesionalmente con todos nosotros”.

Otro de los que manifestó su pesar fue Gary Medel. El experimentado defensor señaló: “Es un momento difícil. Es una pérdida grande, porque Toto trabaja de buena forma”, y continuó con dureza: “Se lo trató mal al profe. Estamos viviendo un proceso de recambio y hay que esperar un poco. No lo dejaron trabajar tranquilo. La gente no respeta los procesos. Eduardo se va triste, porque se creó un buen ambiente en el camarín. Reformó el complejo Pinto Durán con plata de su bolsillo, ojalá eso traiga frutos”.

Medel reconoció que trataron infructuosamente de que Berizzo revirtiera su decisión: “Intentamos convencerlo de que siga, pero se estaba creando un ambiente más o menos feo. Nos habló a más cercanos. Se sentía triste por la situación, no es agradable trabajar de esta forma, para nadie. Yo le agradezco al cuerpo técnico, al Toto”, expresó el defensor de Vasco da Gama.

Varios argentinos candidatos

Según los medios chilenos, hay varios argentinos entre los candidatos a suceder a Berizzo. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ya baraja varios nombres para ocupar el cargo de entrenador de Chile. Dos tienen pasado como seleccionadores nacionales con experiencia en mundiales: Ricardo Gareca, de muy buenos ciclos en Perú, y José Pekerman, que llevó a Colombia a dos Copas del Mundo y tuvo también un breve paso al frente de Venezuela.

Las otras dos figuras que menciona el periodismo trasandino están vinculados con el fútbol local chileno: Gustavo Quinteros, hoy al frente de Colo Colo, y Ariel Holan, hasta hace poco conductor de Universidad Católica.

