Eduardo Berizzo corre peligro como DT en Chile: ya se menciona a Gustavo Alfaro, José Pekerman y Jorge Sampaoli

Eduardo Berizzo la pasa mal como director técnico de Chile. Y los rumores sobre su futuro fueron en aumento en las últimas horas. Lo que se comenta en Santiago es que si el seleccionado pierde el amistoso que jugará ante Paraguay como local el lunes próximo, sería despedido. El Toto Berizzo, de 53 años, no está logrando buenos resultados y Chile jugará este lunes a las 21:30 en el Estadio Monumental de Santiago ante Paraguay, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, quien reemplazó precisamente a Berizzo en el cargo.

Berizzo no logró hacer pie en los seleccionados sudamericanos. El 14 de octubre de 2021 había sido despedido de Paraguay luego del 0-4 ante Bolivia, en el duelo por eliminatorias sudamericanas. El grito “Fuera Berizzo” venía retumbando en el estadio Defensores del Chaco, desde el encuentro frente a la selección colombiana (1-1). Las producciones futbolísticas no convencieron ni al público ni a los dirigentes. El entrenador había asumido la dirección técnica de la Albirroja en febrero de 2019 luego de la sorpresiva renuncia del colombiano Juan Carlos Osorio. Su debut no había sido de la mejor manera: derrota ante Perú, por 1 a 0, en un partido amistoso disputado en Estados Unidos.

Sus números en la selección paraguaya no fueron los esperados. En su estadía, dirigió en 31 encuentros a Paraguay y sólo ganó en 7: empató 13 y perdió 11. En Chile todavía no pudo ganar, con tres igualdades y 4 derrotas en 7 partidos, con dos goles a favor y nueve en contra.

Por eso en la prensa chilena se menciona a los entrenadores argentinos Gustavo Alfaro, José Pekerman y Jorge Sampaoli como potenciales reemplazantes del Toto Berizzo.

La asociación chilena de fútbol (ANFP) no están conforme con que Berizzo no haya ganado ningún partido en el año que lleva dirigiendo a Chile y su futuro ya depende de los próximos resultados, indicó el diario La Cuarta.

Gary Medel, uno de los referentes del seleccionado chileno, respaldó el trabajo de Berizzo: “Los partidos anteriores nos ha costado hacer goles, pero hemos tenido muchas ocasiones. Esto se basa en resultados y si no vienen, obviamente hay que mirarlo de otra forma, pero esto siguen siendo amistosos, para probar y ver esquemas nuevos. No soy el que decide, pero espero que Berizzo siga: trabaja de buena manera, con mucha intensidad”, dijo este martes en una conferencia de prensa.

Mientras tanto, Berizzo sigue enfocado en lo futbolístico y ensaya entrenamientos con el siguiente equipo para medirse con Paraguay, con un esquema 4-4-2: Claudio Bravo; Guillermo Soto, Paulo Díaz, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo; Gary Medel, Arturo Vidal, Marcelino Núñez y Víctor Felipe Méndez; Diego Rubio y Ben Brereton.

En esta doble fecha FIFA, ya que pese a poder programar dos cotejos, Chile jugará solo ante los guaraníes. Si chile llegase a perder ante Paraguay la ANFP ya piensa en tres reemplazantes y los tres también son argentinos. Alfaro es uno de los nombres, tras haber llevado a Ecuador al Mundial de Qatar 2022, pero genera un poco de conflicto el traerlo debido a su posición a la situación planteada por la nacionalidad de Byron Castillo.

Por el lado de Pekerman, es un viejo anhelo del fútbol chileno y está disponible luego del abrupto término de su contrato con el seleccionado de Venezuela, envuelto en una polémica importante por gente de su entorno. Finalmente surge Sampaoli, recordado con amor y con odio, ya que si bien estuvo a cargo del equipo campeón de América en 2015, le ganó la final a Argentina, su salida fue conflictiva. El entrenador fue despedido hace dos días del Sevilla español por los malos resultados.

