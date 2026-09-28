EEUU vs. Chile por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo amistoso internacional y ambas selecciones buscan consolidar sus proyectos futbolísticos; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre EEUU y Chile, correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional, se disputará este martes 29 de septiembre a las 21.00 h en el estadio Energizer Park, ubicado en la ciudad de St. Louis, Missouri.
El momento de los equipos
El seleccionado de EEUU llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber logrado una contundente victoria por 4-1 frente a Perú en su presentación anterior. Por su parte, el conjunto chileno buscará recuperarse en territorio estadounidense luego de la reciente derrota sufrida por 1-0 ante Canadá.
Números que anticipan el duelo
Ambos equipos atraviesan realidades distintas tras sus últimos compromisos. Mientras que el ataque norteamericano demostró una gran eficacia ofensiva en su última victoria, el elenco trasandino intentará ajustar sus piezas defensivas y recuperar la contundencia en el arco rival tras el tropiezo ante los canadienses.
Lo que está en juego
Este amistoso representa una oportunidad clave para ambos directores técnicos de cara a evaluar el funcionamiento colectivo y probar variantes tácticas. Para EEUU, el objetivo es mantener la inercia positiva, mientras que para Chile, el encuentro es vital para retomar la senda del triunfo y fortalecer la moral del grupo en esta etapa de preparación.
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