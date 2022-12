El campeonato olvidado que le dio a Lionel Scaloni la oportunidad de su vida

escuchar

DOHA.- Francia 4-Argentina 3; 30 de junio de 2018. Final del Mundial para el seleccionado. Claudio Tapia quería despedir a Sampaoli. Había un contrato vigente hasta Qatar 2022 pero la decisión estaba tomada. Debía ejecutarla inmediatamente. El calendario imponía dos amistosos en agosto contra Guatemala y Colombia. Pero antes había un torneo juvenil en L’Alcudia, la costa valenciana. El reloj apremiaba. Se corría el riesgo de no competir si no se armaba un cuerpo técnico a tiempo. El presidente de la AFA le propuso a Sampaoli dirigir a los chicos. Sabía que el entrenador se negaría. Con eso negociaría su salida. También sabía que Sebastián Beccacece se iría con él y dejaría vacante el cargo de la Sub 20. No solamente por lealtad al jefe del staff; sino también porque ya era reconocido por su trabajo en Defensa y Justicia. Había renunciado al Halcón para reunirse con Sampa tras la inolvidable etapa en La Roja chilena. En Florencio Varela le pondrían alfombra roja para su regreso post Mundial.

Jorge Sampaoli y Lionel Scaloni, en Rusia 2018 Fernando Massobrio - Archivo

Lionel Scaloni había trabajado con Sampaoli en Sevilla y en la selección. Recibido en 2018 con la licencia UEFA Pro, compartió cursos con Redondo y Saviola. Comenzó su carrera como ayudante en la categoría Sub 14 de Son Caliu, un club de barrio al lado de su casa en Mallorca. Así cumplió con el requisito de la Federación Española para la entrega del título. Una colonia de vacaciones llevó su nombre: El Campus de Tecnificación Lionel Scaloni. Estuvo todos los días con los chicos de 9 a 14 años en aquel verano de 2016. Fue feliz. Tapia sabía que podría contar con él para el Torneo de L’Alcudia. Su situación era diferente.

No tenía trayectoria como entrenador profesional pero sí una historia de pertenencia con la selección y el predio bajo el signo de José Pekerman. Su CV incluía el título mundial Sub 20 en 1997, el frustrante preolímpico de 2000, la selección mayor 2004-2006 y el Mundial de Alemania. “Ezeiza es mi casa. Conozco a toda la gente. Siempre quise volver a dar una mano con los juveniles. No lo dudé cuando se me presentó la chance”, declaró al canal de Youtube de AFA el 23 de julio de 2018. Una semana antes, Sampaoli se había desvinculado de la AFA. Entre sus dos lealtades, el hombre de Pujato eligió la selección y se lo comunicó a su exjefe. Fue la última charla que tuvieron.

El 17 de julio salió la lista de la Sub 20. Entre los 23 originales se destacaban Agustín Almendra, Leandro Balerdi, Gonzalo Maroni, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Facundo Mura, Adolfo Gaich, Álvaro Barreal y Facundo Colidio. La competición arrancó ante la favorita Venezuela con una goleada por 4-0 y un show de Barreal. Gaich se lució con su doblete en el triunfo sobre Murcia. Colidio aportó un golazo en el 2-0 a Mauritania que garantizó el lugar en semifinales. Nadie pidió renuncias tras la derrota con suplentes ante India. Tocó Uruguay en semis: 0-0 y a definir por penales. Jerónimo Pourtau hizo el prólogo de Dibu Martínez. Fue clave durante el partido y atajó dos tiros en la definición. Llegó a los infantiles de Estudiantes en 2006 como delantero y se mudó al arco en 2008. Es el primer héroe de esta historia.

Los festejos de la selección que dirigió Scaloni en L'Alcudia

En la final apareció Rusia, el país del calvario para la mayor. Arrancaron ganando ellos con un gol de pelota parada. Colidio aprovechó un error del arquero y lo empató. Fueron al alargue. Faltaban 7 minutos para llegar a los penales. El lateral derecho Mura metió un centro perfecto para la llegada de Alan Marinelli por el lado opuesto. El chico de Central, ingresado en el segundo tiempo, definió de primera con un elegante toque de borde interno diestro. Golazo. Alan era el séptimo delantero de la octava división en su club. Sparring de los mayores, se comió un golpe de su ídolo Di María en una práctica. Un día después Angelito se enteró de que compartían origen canalla y le reprochó no habérselo dicho antes. Marinelli es otro héroe de esta precuela. 2-1 y vuelta olímpica. El torneo se transmitió en vivo por TNT Sports. Las imágenes del festejo del cuerpo técnico siguen emocionando hoy, mucho más con todo lo que ha pasado en este mes inolvidable. Ya podía verse en el staff a Pablo Aimar, top 20 de mejores argentinos vivos.

#TNTSports | Lionel Scaloni, el DT de la #Sub20 en L'Alcúdia: "Es verdad que si ganás, todo es más fácil. Pero la idea es buscar una identidad. Nosotros les hicimos entender con Pablo (Aimar) que arriba de la Selección no hay nada" pic.twitter.com/YwePR0ETpS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 8, 2018

Unos días antes de la final, Tapia llamó a Scaloni y le ofreció dirigir la selección contra Guatemala y Colombia. El DT lo consultó con Aimar y Martín Tocalli caminando por la playa valenciana. “Vos estás loco”, le dijeron. “Son dos partidos y no tienen entrenador. Vamos y volvemos a la Sub 20″, contestó y los convenció. En plena celebración por el título, el entrenador contagiaba alegría. Buscó a su hijo Ian en la tribuna y se lo cargó a upa. En la nota con el canal sobre el campo de juego declaró: “Queremos volver a meter a Argentina alto. Arriba de la selección no hay nada”. Francia-Argentina, 18 de diciembre de 2022, final del Mundial. Misión cumplida. Falta un paso. A ganar esto.