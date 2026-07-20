El dato llamativo que une las finales que la Argentina perdió en los mundiales de 2014 y 2026

España es el nuevo campeón del mundo. Derrotó 1 a 0 a la Argentina en la final que se disputó en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. El único tanto del partido fue de Ferrán Torres y su gol se suma a un dato muy particular: es la segunda vez en la historia de los Mundiales que una selección gana una definición con un gol en el alargue con futbolistas que vinieron desde el banco. Justamente ambos fueron contra la Argentina.

Los 90 minutos regulares entre España y la Argentina terminaron 0 a 0 con una superioridad del equipo europeo en la posesión de la pelota y también en las aproximaciones. Una vez que comenzó el tiempo suplementario, el equipo de Luis De la Fuente jugaba con uno más por la expulsión de Enzo Fernández, por doble amarilla.

Finalizaron los 15 primeros minutos del suplementario, pero en el comienzo de la segunda parte del alargue llegó la apertura del marcador. Ferrán Torres, que había entrado desde el banco en lugar de Mikel Oyarzabal a los 17 del segundo tiempo, marcó a los 38 segundos, el único gol del partido y el que significó el título para España. Su tanto fue el segundo en la historia de las finales de los mundiales que lo convirtió un suplente en una prórroga y que sirvió para que un equipo se quede con la copa del mundo.

¿Y la primera vez? Habrá que remontarse a lo sucedido doce años atrás, en Brasil 2014. Alemania derrotó 1 a 0 justamente a la Argentina y levantó su cuarta copa del mundo en el Maracaná de Río de Janeiro. El grito fue de Mario Götze, que también comenzó el partido desde el banco, había entrado a los 43 minutos de la segunda etapa y anotó el tanto del triunfo a los 112 del partido, o a los siete de la segunda etapa del suplementario.

Where were you when Mario Gotze scored and Germany became #FIFAWorldCup champion? 🇩🇪🙌 pic.twitter.com/PONDWRicOB — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022

Sin embargo, vale recordar que aquella tarde los dirigidos por Sabella disputaron un partido con mucha más paridad durante los 90 minutos del tiempo regular, pero una vez que llegó el grito de Götze, tampoco les alcanzó el tiempo para tratar de llegar a la igualdad y llevar la definición a los penales.

Otras estadísticas que dejó la final entre Argentina y España:

● España recibió solo un gol en sus ocho partidos en el Mundial 2026, la menor cantidad de goles encajados por cualquier equipo campeón de la Copa del Mundo.

● España lleva 38 partidos invicta en todas las competiciones, la racha más larga de la historia para cualquier selección europea o sudamericana.

● Argentina ha terminado como subcampeona de la Copa Mundial de la FIFA por cuarta vez (también en 1930, 1990 y 2014), la mayor cantidad conjunta de cualquier selección, junto con Alemania.

● Argentina fue la primera selección en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA en no realizar ningún remate al arco en los 90 minutos de una final. Su primer intento llegó a través de Lionel Messi en el minuto 117.

● Emiliano Martínez, de Argentina, realizó 11 atajadas en este partido, la mayor cantidad de cualquier arquero registrado (desde 1966) en una final de la Copa Mundial.

Ferran Torres, de la selección de España, anota en la final de la Copa del Mundo ante Argentina, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Matt Slocum) Matt Slocum - AP

● Lionel Messi, de Argentina, se convirtió en el segundo jugador en la historia en disputar tres finales (también en 2014 y 2022), después del brasileño Cafú (1994, 1998, 2002). Con 39 años y 25 días, también es el segundo finalista de la Copa del Mundo de mayor edad, después de Dino Zoff de Italia en 1982 (40 años y 133 días).

● Cinco de las últimas seis finales de la Copa Mundial de la FIFA han llegado a la prórroga, más que en las primeras 17 ediciones del torneo (4, incluyendo el Uruguay vs. Brasil en 1950).

● Con 19 años y seis días, Lamine Yamal de España se convirtió en el tercer jugador más joven en disputar una final de la Copa del Mundo de la FIFA, después de Pelé en 1958 (17 años y 249 días) y Giuseppe Bergomi en 1982 (18 años y 201 días).

● Con una edad media de 30 años y 101 días, Argentina alineó el segundo once inicial más veterano en una final de la Copa del Mundo de la FIFA, solo superado por Brasil contra Checoslovaquia en 1962 (30 años y 216 días).