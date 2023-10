escuchar

El caso “Papu” Gómez tiene la primera información oficial. Monza, actual club del futbolista argentino, comunicó a través de su página web que recibió la notificación de la FIFA de una sanción de dos años impuesta por la Agencia Nacional Antidopaje de España. La entidad italiana habla de una “crisis de broncoespasmo” como el síntoma que provocó la ingesta de terbutalina, un fármaco específico para este tipo de malestares. Además, la institución presidida por Adriano Galliani aclara dos puntos fundamentales: por un lado, asegura que se trata de una resolución “en primera instancia”. Es decir, que puede ser apelable. Por el otro, que Monza “se reserva los pasos a seguir en el expediente”, lo que da a entender la postura del club: intentar reducir el castigo disciplinario. El jugador tiene contrato hasta junio del año próximo.

“El AC Monza comunica que ha recibido hoy de la FIFA, a través de la FIGC (la AFA italiana), la notificación de la sentencia de primera instancia de la Comisión Española Antidopaje, dictada contra el futbolista Alejandro Darío Gómez”, dice el club italiano. Y agrega: “La sentencia prevé una inhabilitación para la práctica deportiva durante dos años . Se constató la presencia de terbutalina en las muestras biológicas del futbolista. Se trata de un fármaco que se tomó para calmar una crisis de broncoespasmo, en octubre de 2022, cuando el futbolista estaba inscrito en el Sevilla FC. La positividad es el resultado de una presunción involuntaria”. En su descargo, Gómez había explicado que había tomado un jarabe de uno de sus hijos para aliviar su malestar.

Alejandro "Papu" Gómez, con la camiseta de Sevilla; mientras jugaba para ese club, un control antidopaje le dio positivo de terbutalina y fue castigado a dos años de inhabilitación en primera instancia Juan Manuel Serrano Arce - Getty Images Europe

El comunicado de Monza aporta varias certezas, que en las últimas horas no se tenían. Por un lado, la sentencia de dos años de suspensión no está firme y podría ser incluso apelada hasta el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo). Esa es la razón por la que la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (Celad) no comunicó el castigo para “Papu” Gómez, pese a ser la autoridad competente en España, país donde se realizó el análisis que dio positivo. La ley ibérica establece que las penas para los infractores no pueden publicarse hasta que todo el proceso (incluidas las apelaciones y los alegatos) no haya concluido.

Por otro lado, Monza informa que Gómez tomó el medicamento prohibido en octubre. Los análisis positivos, develados este viernes por el portal español Relevo junto con la posible sanción por dos años, fueron en noviembre, mes en el que “Papu” se fue con la selección argentina al Mundial de Qatar. Sin embargo, no estuvo presente en el último encuentro de prueba, un 5-0 ante Emiratos Árabes Unidos, disputado en Abu Dhabi. ¿La razón? Un “golpe en la rodilla”. Días después, Gómez sí fue incluido por Lionel Scaloni en el partido inaugural de la Copa del Mundo. Fue titular y jugó casi una hora en el 1-2 ante Arabia Saudita.

La última imagen de Gómez con la camiseta albiceleste data del partido por los octavos de final del Mundial ante Australia. El habilidoso futbolista jugó 50 minutos y se lesionó en su tobillo derecho. El problema terminó en el quirófano y, streamings aparte junto a Lionel Messi y Sergio “Kun” Agüero, no volvió a ser parte de los partidos con Argentina. La idea del cuerpo técnico encabezado por Scaloni era que estuviera en los dos encuentros amistosos para celebrar la tercera copa del mundo, ante Panamá en el Monumental y frente a Curazao en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Pero Gómez miró ambos encuentros por televisión.

La explicación oficial fue que no había recibido el permiso para viajar por parte de su club. Sevilla pretendía que Gómez, uno de los futbolistas más costosos de todo el plantel, se recuperara del todo de su problema físico. Y estaba latente el asunto del control positivo, del que habían sido notificados a fines de 2022. Aún cuando el Papu tuviera la autorización del cuerpo técnico encabezado por Jorge Sampaoli para viajar y estar con los otros campeones. No hubo caso. Pudo haber sido su última vez.

Así hablaba “Papu” Gómez tras la victoria con Australia en octavos de final de Qatar 2022

Qué es la terbutalina

La terbutalina es un broncodilatador, usada ampliamente para el tratamiento del asma y en crisis de broncoespasmos en niños mayores de tres años, según la información de la Asociación Española de Pediatría (Aeped). Y tiene los siguientes efectos secundarios: “Los pacientes pediátricos pueden experimentar mayor frecuencia que los adultos de algunos efectos adversos: congestión, tos, fiebre, nasofaringitis, dolor faríngeo, rinorrea, dolor de dientes y vómitos”. La Aeped agrega que “la terbutalina administrada por inhalación es improbable que produzca reacciones adversas importantes a nivel sistémico debido a las bajas concentraciones sanguíneas alcanzadas”.

La Agencia Mundial Anti Dopaje (WADA, por su sigla en inglés), incluye a la terbutalina entre los “agonistas β2″, nombre técnico usado para clasificar a los broncodilatadores. El listado de sustancias prohibidas de la WADA establece que la terbutalina y otros broncodilatadores “están prohibidos permanentemente” . Es decir, durante las competencias y fuera de ellas. Traducido: los deportistas de alto rendimiento no pueden tomarla en ninguna circunstancia. “Papu” Gómez lo hizo y tiene una sanción en primera instancia de dos años que puede implicar el final abrupto de su carrera.

