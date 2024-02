escuchar

En una picante nota en Intrusos (América), Yésica Frías, exesposa de Exequiel Palacios, hizo referencia a lo que fue su matrimonio, los rumores que pesaron sobre ella y hasta su relación con las otras mujeres de la selección argentina.

La influencer se encuentra en una disputa económica por la división de bienes ante el divorcio de su marido. En la causa, la joven cuenta con el apoyo de Fernando Burlando y otra abogada de Alemania, quienes realizan los trámites en el país donde la pareja, ahora separada, tenía domicilio matrimonial.

La expareja de Exequiel Palacios reveló qué pasó con el “Papu” Gómez en la Selección Argentina (Fuente: Instagram/@yesifrias_)

Así las cosas, un particular momento no pasó desapercibido cuando Marcela Tauro le preguntó si ella conocía qué era lo que realmente había ocurrido con Alejandro el “Papu” Gómez. Sobre esto, la mujer respondió que no le correspondía hablar del tema, dijo que no era de su incumbencia, pero que sí le había llegado una versión de la historia.

Ante eso, las panelistas le preguntaron si se trataba de una “brujería”. Se referían a la versión que se multiplicó sin mucho sustento por X, y que apuntaba a que el jugador le pidió a una “bruja” que hicieran un “trabajo” sobre sobre que Giovani Lo Celso para que no pudiera jugar los partidos y, en su lugar, él fuera convocado. “Esa es la versión que yo tengo”, aseguró Frías.

Exequiel Palacios, en pleno divorcio

Tras el festejo de los campeones del mundo 2022, uno de los rumores que nació fue que el “Papu” visitó a una bruja en la previa a la competencia mundial para tener su lugar asegurado. Uno de los que compartió esta teoría fue el experiodista de ESPN, Gonzalo Cardozo, quien en su canal de YouTube dio detalles de cómo se enteraron los futbolistas de este supuesto embrujo. Cabe recordar que en esos momentos se lesionaron Giovanni Lo Celso, Nicolás González y Joaquín Correa.

Otro de los rumores que se difundió fue que los principales, y más famosos jugadores del seleccionado, se enojaron con el futbolista por haber ocultado su lesión en la previa al Mundial y haber jugado el primer partido contra Arabia Saudita, en vez de darle la oportunidad a un compañero que estuviera al 100%.

La expareja de Exequiel Palacios reveló qué pasó con el “Papu” Gómez en la Selección Argentina Manuel Cortina

Si bien esta versión ha sido desmentida por algunos integrantes de la Selección, lo cierto es que, después del Mundial, el Papu Gómez no fue convocado a ningún otro partido con la celeste y blanca. Y él tampoco realizó ningún descargo público ni se refirió al tema.

En el último tiempo, el jugador se enfrentó a la posible suspensión por dos años tras un control antidoping positivo con su antiguo club, Sevilla. De todas formas, el futbolista argentino tiene la posibilidad de apelar la pena que, además de la imposibilidad de jugar por dos años calendarios, conllevaría la devolución de sus premios personales luego del análisis que dio positivo.

La expareja de Exequiel Palacios reveló qué pasó con el “Papu” Gómez en la Selección Argentina Fran Santiago - Getty Images Europe

Al darse a conocer la posible sanción que recibió por haber consumido una sustancia no permitida en el deporte, muchos usuarios de las redes sociales vincularon la noticia con esta posible distancia del equipo del seleccionado nacional.