El DT de Atalanta contrataca al Papu Gómez después de su acusación en LA NACION

La salida de Alejandro Gómez de Atalanta nunca había sido clara, pero el jugador se encargó de quitarle el hermetismo a esa situación. La discusión que tuvo con Gian Piero Gasperini, quien fue su entrenador en el equipo de Bérgamo, fue un poco más allá. Según cuenta el argentino el director técnico “cruzó los límites” y es por eso explicó sin ningún tipo de problemas qué fue lo que sucedió.

En la entrevista con LA NACION, el ex volante de Atalanta relató cómo comenzó todo el altercado con quien era su DT: “Lo desobedecí en una indicación táctica y supe que en el entretiempo me iba a sacar. Una vez en el vestuario se sobrepasó, cruzó los límites e intentó agredirme físicamente”, fue parte del duro relato del argentino. Pero esa información llegó hasta Bérgamo donde allí, a través de un medio de comunicación italiano, el entrenador del equipo se encargó de contestarle al argentino: “Le faltó el respeto a él, compañeros y dueños del club”.

La gran relación que tenían se rompió por una desobediencia táctica del futbolista al entrenador y a partir de allí, nada volvió a ser igual Emilio Andreoli

El Papu, le contó a LA NACION que Gasperini quiso pegarle luego de una discusión que se generó por una desobediencia táctica del futbolista argentino y luego de las declaraciones del jugador, el entrenador italiano no demoró en responderle a Gómez: “El comportamiento y las actitudes de Gómez, dentro y fuera del terreno de juego, se habían vuelto inaceptables para mí y para sus compañeros”, comienza su relato al diario La Gazzetta dello Sport.

Además, se refirió a la agresión física de la que habló el Papu Gómez: “Fue de parte suya, no mía. Y fue la verdadera razón por la que se fue. También le faltó el respeto a los dueños del club”. Por último, expresó: “Espero que se pueda seguir hablando de Gómez por sus actuaciones, como lo hizo en Atalanta “.

A quien también le apuntó el campeón de América con Argentina fue al dueño del club, Antonio Percassi: “Me desilusionaron. Que me hayan tirado a la basura como me tiraron fue la parte que más me dolió. El Presidente del club no tuvo huevos”, expresó Gómez a LA NACION. Sobre esta acusación, Gasperini dijo que es “un grave insulto” hacia el dueño del equipo.

