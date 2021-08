Un nuevo Boca: quiénes ganan y quiénes pierden con el desembarco de Sebastián Battaglia

Urgía torcer el rumbo. Eso es lo que pensó el Consejo de fútbol de Boca. Era tiempo de tomar con fuerza el timón y buscar una dirección decidida para un equipo que estaba a la deriva. Los 10 encuentros sin victorias, la peor marca en la historia del club, fueron el motor que le dio curso al cambio. Y cuando se dice el Consejo de fútbol, en realidad hay que decir Juan Román Riquelme, que tomó la determinación de darle el control a Sebastián Battaglia. Porque era necesario hacerlo. El clima ya no era saludable con la gestión de Miguel Ángel Russo. La fisonomía del conjunto xeneize deberá reordenar las mismas piezas, pero con otras prioridades. Algo que lo saque del océano turbulento en el que se encuentra.

Dicen que la renovación en el ánimo fue inmediata. Se respira un aire diferente y varios celebran esta bocanada de aire de la mano de Battaglia. Desde el club entienden que es ganancia haber podido modificar el conductor, un deseo que acompaña al Consejo de Fútbol desde mediados de 2020, cuando comenzaron a circular las versiones que Russo podía irse al Colombia. Desde entonces, el apellido del jugador más ganador de la historia de Boca estaba en la carpeta de Riquelme como primera opción para colocarse el buzo de DT.

Con el desembarco de Battaglia se piensa en darle más rodaje a los juveniles, aunque primero les daría una nueva chance a los refuerzos y a los experimentados

Había una lectura de situación que también obligaba el cambio. Diferencias de futbolistas con uno de los integrantes del cuerpo técnico de Russo, el preparador físico Damián Lanatta, hacían incómoda la convivencia. Tomar la decisión de finalizar un proceso, resulta una medida satisfactoria en este contexto para el plantel.

La ausencia de Alan Varela, según cuentan por Ezeiza, está relacionada con una pelea con uno de los hombres más cercanos del entrenador. Desde allí el juvenil dejó de tener protagonismo en el equipo titular. Por eso, Riquelme y compañía entendían que era momento de curar esas heridas para comenzar a darle otro estilo al equipo.

Está direccionado el mensaje. No es casual que sea Battaglia el elegido. Entienden desde el Consejo que poner a un hombre respetado en el club les permite evitar “rebeliones” de los futbolistas de más experiencia dentro del plantel. No es caprichoso este análisis, ya que en esta nueva era se espera que definitivamente los juveniles tengan continuidad. Ya no pesará el apellido, como sucedía con Russo, sino que será el momento del jugador el que defina su participación en el equipo. Si bien reconocen que el DT saliente les dio la chance de debutar a muchos juveniles, también en la intimidad del grupo advertían que el entrenador tenía un enfoque más relacionado con la experiencia.

Alan Varela, uno de los futbolistas que podrían recuperar la titularidad en Boca Prensa Boca Juniors

Todo el plantel sabe que este desembarco de Battaglia implica ganarse un lugar en el equipo. Boca salió en este mercado a sumar refuerzos e invirtió más de 10 millones de dólares para sumar talento. El ingreso de futbolistas como Varela o Medina, ya no será un manotazo de ahogado para solucionar problemas, sino que implicará una determinación para encontrar un equipo con más volumen de juego.

En los primeros pasos de este nuevo proceso es posible que no se adviertan demasiados cambios, en cuanto a nombres. Será cuestión de medir cómo responden todos con una propuesta más ofensiva y con otro protagonismo. Por lo tanto, apellidos como los de Zambrano, Advíncula, Fabra, Cardona, Rolón, Ramírez, Pavón o Briasco, tendrán la posibilidad de demostrar que pueden sostenerse en la formación titular. La lupa esté sobre ellos, porque saben que ante la más mínima duda, el nuevo DT recurrirá a los futbolistas que conoce: los juveniles.

No será una “limpieza” la que se pretende de este nuevo ciclo. Aunque sí se busca dejar en claro que cada partido será un banco de pruebas. No se evalúa la salida inmediata de Norberto Briasco, por citar un ejemplo para hablar de la falta de gol del equipo, pero no es descabellado imaginar que Luis Vázquez termine por ser el centrodelantero xeneize si los futbolistas que llegaron para reforzar el plantel no ofrecen soluciones en el corto plazo.

Battaglia, nuevo DT de Boca

Parecen estar claras algunas cuestiones de cara al equipo que pueda disponer Battaglia. Quizá no se vea en lo inmediato, pero se proyectan más oportunidades desde el arranque para futbolistas como Marcelo Weigandt, de la misma manera que podría tener más espacio futbolistas con vocación ofensiva como Exequiel Zeballos.

El diseño táctico es otro de los puntos que pueden resultar alentadores, ya que no está en la planificación del flamante entrenador jugar con 5 hombres en la última línea, como lo proponía Russo. Dentro de la idea de Battaglia hay dos dibujos posibles: 4-3-1-2 o 4-2-3-1. Con cualquiera de las dos propuestas, parece seducir las preferencias de Riquelme y compañía.

Es tiempo de pensar en un nuevo Boca, con la idea de imponer condiciones y dejar de deambular por el campo de juego. Con Battaglia muchos siente que vuelven a ganar un especio que había perdido y otros tienen en claro que no hay margen para pasos en falsos. Una versión diferente, un proyecto que pretende sacar a los xeneizes de ese universo de dudas y desconfianza que se había generado en el último tiempo.