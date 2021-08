Dominic Thiem, lesionado, no defenderá el título en el US Open ni volverá a jugar hasta 2022

El tenista austríaco Dominic Thiem, actual número 6 del mundo, no participará del próximo US Open (desde el 30 de este mes), Grand Slam que ganó en 2020, ni tampoco volverá a competir en la temporada 2021, debido a una lesión en la muñeca derecha que lo afecta desde hace meses.

“Estoy muy decepcionado por no poder defender mi título en Nueva York, pero no me recuperé de la lesión que sufrí en Mallorca [NdR: en el ATP, en junio pasado]. En las últimas seis semanas he seguido el consejo médico, usando la férula y haciendo ejercicio para mantenerme en forma. Mi recuperación iba bien, pero en la semana pasada, al golpear una pelota, volví a sentir dolor”, comunicó Thiem, de 27 años, que después de consagrarse el año pasado en Flushing Meadows se había convertido en una seria amenaza para el reinado de Novak Djokovic.

“Los médicos me dijeron que mi muñeca necesitaba más tiempo y todos estuvimos de acuerdo en ser conservadores y darle más tiempo de recuperación. Usaré de nuevo la férula durante algunas semanas y después volveré a entrenar con la raqueta”, publicó Thiem, dos veces campeón del ATP de Buenos Aires (2016 y 2018), en sus redes sociales.

En junio pasado, los estudios médicos determinaron que padecía un “desprendimiento de la vaina posterior del lado cubital de la muñeca derecha”. El doctor español Ángel Ruiz Cotorro (hombre de confianza de Nadal y el primero que operó a Juan Martín del Potro de la rodilla derecha) fue quien supervisó el progreso de la lesión. Pero por ahora están lejos de hallar una solución.

Dominic Thiem deberá seguir ausente del circuito por una lesión de muñeca derecha. Grupo Kosmos

Thiem llegó a confesar, en abril pasado, estar padeciendo problemas anímicos por no haber sabido cómo gestionar sus emociones después de haber ganado un Grand Slam, objetivo por el que luchó durante quince años. “Perseguí el gran objetivo durante quince años sin mirar a la izquierda ni a la derecha. Lo logré, en circunstancias extrañas [debido a la falta de público], pero eso no es tan importante para mí. En cierto modo, algunas cosas quedaron en el camino: la vida privada, lidiar con otras cosas, ampliar tus horizontes. Tienes que hacer algo por tu cabeza, por tu cerebro. Solo había tenis. Quiero cambiar eso un poco” , reconoció Thiem, en un reportaje concedido al periódico austriaco Der Standard, con sede en Viena.

LA NACION