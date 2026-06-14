El DT de Japón dejó fuera de la Copa al capitán Wataru Endo y dice que el “objetivo es realmente ganarla”

Japón debutará en el Mundial contra Países Bajos en Dallas, este domingo a las 17 de Argentina, y su tema de conversación es un futbolista ausente. A los 33 años, y luego de no recuperarse de una lesión sufrida en Liverpool, su club, el mediocampista Wataru Endo dio por concluida su carrera internacional. Era el capitán nipón, el jugador-símbolo. Y este sábado el entrenador de la selección, Hajime Moriyasu, asumió la responsabilidad por su salida: “Fui quien tomó la decisión final”, dijo.

La historia se remite al 31 de mayo, cuando Japón jugó su partido de despedida con Islandia. Se suponía que iba a ser un día de fiesta, pero se transformó en una jornada amarga para Endo, que había pasado por el quirófano en febrero para solucionar una rotura de cartílago en el tobillo izquierdo. El capitán apenas pudo jugar 45 minutos. No era una buena señal rumbo a la expedición mundialista.

Wataru Endo, el ahora ex capitán de Japón, se perderá el Mundial por una lesión; a los 33 años, el mediocampista puso punto final a su carrera internacional. HECTOR RETAMAL - AFP

“Recibí informes del personal médico. Durante el partido contra Islandia no pudo actuar en el campo durante mucho tiempo”, recordó Moriyasu. Y añadió: “Lo tratamos lo mejor que pudimos; lo cuidó el personal médico. Conversamos sobre que a lo largo del Mundial podría resultarle difícil rendir durante los 90 minutos. Y por eso, teniendo en cuenta su condición física, tomé la decisión. Me basé en si podía rendir o no, si debía permanecer en el equipo o no”.

Entonces, el DT habló con el futbolista de Liverpool para informarle que lo dejaría fuera de la Copa del Mundo. “Cuando le comuniqué el mensaje a Wataru, su reacción fue diferente a la que imaginaba”, relató Moriyasu. Y detalló: “Me sentí mal al darle ese mensaje. Por supuesto que Wataru se sintió herido, pero sus familias y todos sus seres queridos lo entendieron. Comprendo perfectamente que un mensaje así les haya dolido profundamente y me gustaría disculparme sinceramente con ellos en persona”.

Moriyasu le dio la noticia a Endo, de quien no esperaba la reacción que tuvo; ahora le gustaría disculparse "sinceramente en persona" con los allegados al futbolista. George Walker IV - AP

Moriyasu sustituyó entonces al medicampista de corte defensivo por el delantero Shuto Machino, de Borussia Mönchengladbach, en una decisión que parece ambiciosa. Su equipo va a atacar. Y el brazalete quedó en manos de Ko Itakura, de Ajax. “Le pedí a Itakura que asumiera el cargo porque se ha esforzado por luchar juntos en el campo y fuera de él”, dijo Moriyasu. “Entiende perfectamente lo que he estado inculcando al equipo. Puede comunicarse con cada jugador individualmente y hay muchas expectativas puestas en él en cuanto al trabajo en equipo. Por eso Itakura es el capitán”, fundamentó.

“Todos y cada uno de los jugadores del equipo son muy profesionales, pueden trabajar en conjunto para el equipo y tienen espíritu de liderazgo. Me resultó difícil tomar la decisión de designar a un solo líder como capitán”, amplió el entrenador nipón.

Moriyasu condujo a Japón a los octavos de final de Qatar 2022; ahora pretende un salto enorme: ganar la Copa del Mundo. PAUL ELLIS - AFP

“Tenemos que superar esta fase cueste lo que cueste, pero al mismo tiempo veo que es un grupo muy difícil”, analizó Moriyasu, refiriéndose al F, que completan Suecia y Túnez. “El mejor talento está en la selección de Países Bajos. En cuanto a los partidos, cualquier equipo de este grupo puede ganar. Túnez mantuvo en cero su arco en la eliminatoria y también Suecia tiene jugadores de primer nivel, delanteros de primer nivel. Así que no sabemos quién va a sobrevivir en este grupo. Es muy difícil predecirlo”, observó quien condujo a la selección azul a los octavos de final en Qatar 2022. Y completó: “Japón solía estar en esa etapa de que su objetivo fuera clasificarse en la eliminatoria y llegar a la Copa del Mundo. Pero ahora nuestro objetivo es realmente ganarla”.