El elogio de Lionel Scaloni a Garnacho y Buonanotte, y el pedido de serenidad para “llevarlos de a poco”

escuchar

Lionel Scaloni vuelve de la gira asiática con la serenidad que lo caracteriza. El 2 a 0 sobre Indonesia fue claro e inapelable. Aunque también, con gestos, dejó en claro que hubo algunas acciones o desatenciones que, en otro contexto y ante un rival de otra categoría, pueden costar muy caro.

“Fue una buena medida, sobre todo para los que no venían jugando. Son partidos de prueba y nos vamos conformes”, declaró el entrenador campeón del mundo a ESPN. También hubo gestos que lo distinguen, como el de darles minutos de acción a cada uno de los futbolistas que formaron parte de la gira. Algunos jugaron más y otros, como Gio Simeone, apenas 10 minutos. Pero el mensaje fue uno: todos son considerados y valorados.

Scaloni da una indicación durante el partido entre la Argentina e Indonesia ADI WEDA - EPA

Otra sorpresa fue la elección del capitán. A los 31 años Germán Pezzella lució con orgullo la banda negra con la C blanca en su brazo izquierdo. “Germán está con nosotros desde el primer día, ya había sido capitán. Es un chico que transmite un montón y confiamos plenamente en él. Además había otros referentes ausentes”, dijo Scaloni sobre su capitanía. Por otro lado, habló de los peligrosos laterales que caían de Pratama Arhan. “Es difícil: por más que los estudies, al final los tenés que defender. Incluso sirve, para saber cómo defenderlo en un futuro. Es una jugada complicada, porque tenés un jugador de dos metros que se te pone adelante y hay que defenderlo. Pero más allá de una que sacó el Dibu Martínez, las demás las defendimos bastante bien”.

La emoción de Buonanotte

“Estoy soñando despierto. Es una locura. El técnico me dio la confianza y me diga lo que suelo hacer en el club. Me dijeron que disfrute y me asocie con mis compañeros. Me voy muy contento a casa”, dijo el debutante Facundo Buonanotte, que a los 18 años se dio el primer gran gusto. Es la primera vez en todo el ciclo Scaloni que dos chicos de esa edad comparten el campo de juego. El otro fue Alejandro Garnacho.

“Juegan bien, pero hay que llevarlos de a poco. Son chicos que pueden aportarnos grandes cosas a futuro. Independientemente de que fue un partido duro, difícil”, resumió Scaloni. En tanto, Gio Lo Celso valoró: “Jugar para la selección argentina es un privilegio”,

Gio Lo Celso, mano a mano con @gastonedul tras el triunfo de Argentina en Indonesia: "JUGAR PARA LA MEJOR SELECCIÓN DEL MUNDO ES UN PRIVILEGIO". pic.twitter.com/9QhnUJdKTJ — TyC Sports (@TyCSports) June 19, 2023

LA NACION