El emotivo video con el que River despide a Jonatan Maidana, que tendrá su homenaje en el Monumental

Escuchar

Poco antes del inicio del partido ante Rosario Central, River publicó un emotivo video en sus redes sociales en homenaje a Jonatan Maidana, que se retiró a fin de año y esta noche será homenajeado por un Monumental repleto.

“Jonatan Maidana, leyenda de River Plate”, se titula el corto, de 6 minutos y 12 segundos. Durante el video el recio zaguero recuerda su primer día (“Llegué y estaba el máximo ídolo de ese momento, que era Ariel Ortega”) y destaca todos sus logros a lo largo de las dos etapas que le tocaron vivir con la Banda Roja. “Cada hincha que uno se cruza tanto acá o en la calle te habla con cariño. Siempre les estaré agradecido”, dice en varios pasajes del clip.

En relación a la final de la Copa Libertadores contra Boca, en Madrid, en 2018, resumió: “Una final contra el clásico rival, había mucho en juego y fue una manera de desahogarme y festejar al mismo tiempo algo tan importante. Quizás con el paso del tiempo los hinchas lo seguirán recordando y remarcando a uno”.

Maidana celebra tras la victoria de River sobre Boca en Madrid, por la final de la Copa Libertadores 2018 GABRIEL BOUYS - AFP

Maidana también elogió el estadio y el crecimiento del club: “No deja de sorprenderme ver lo linda que está la cancha, cómo crece el club día a día para que los socios disfruten”.

Finalmente, visiblemente emocionado y anticipando lo que seguramente vivirá esta noche en el Monumental, Joni compartió: “Se dio todo bastante natural. Yo lo venía pensando, lo hablamos con mi esposa y se lo fui anticipando a mis hijos. Y como lo hicieron siempre me acompañaron desde el primer momento”.

“Siempre voy a querer lo mejor, voy a tirar buena vibra y energía par que el club siga creciendo y al equipo le siga yendo bien. Y obviamente le voy a estar eternamente agradecido al hincha por el trato, por cómo me recibieron y cómo me despidieron. No tengo otras palabras que no sean de agradecimiento. Estoy más que contento de haber podido retirarme con esta hermosa camiseta. Desde mi lugar, de mi casa y donde esté, seré un hincha que va a querer lo mejor para el club”.

La despedida de una leyenda riverplatense ⚔️👏



Jonatan Maidana le puso punto final a una carrera llena de gloria con nuestros colores y esta noche lo despedimos en casa 🏟️🤍❤️🤍 pic.twitter.com/31RWeG1xiM — River Plate (@RiverPlate) April 7, 2024

Un caudillo silencioso

Jonatan Maidana aterrizó en River en un llamativo silencio, a mediados de 2010. Ocurre que poco antes de haber jugado seis meses a préstamo en Banfield, pero con Dinamo de Kiev de Ucrania como propietario de su ficha, el zaguero había jugado en Boca, donde hizo las inferiores y en 2007 se coronó en la Copa Libertadores la Recopa Sudamericana 2007.

Nada pudo pasar mejor en su debut: en el Monumental y frente a Boca, el 16 de noviembre de 2010 marcó, de cabeza, el único tanto de aquel Superclásico. Sin embargo, también vivió la etapa más compleja: el histórico descenso al Nacional B en junio de 2011. Allí tomó una decisión determinante para meterse en el corazón de los hinchas: pudiendo emigrar optó por quedarse y luchar para volver a poner a River en la Primera A.

El cabezazo de Maidana, en su debut con la camiseta de River, se convierte en el único gol del Superclásico ante Boca Anibal Greco - LA NACION

Luego, sí, llegaron los tiempos de cosecha: con Ramón Díaz como DT ganó el Torneo Final 2014 y la Copa Campeonato de ese mismo año, y más tarde formó parte de la era dorada del Millonario: con Marcelo Gallardo como entrenador dio varias vueltas olímpicas: dos Copas Libertadores (2015 y 2018), dos Copas Argentina (2016 y 2017), dos Supercopas Argentinas (2017 y 2019), una Copa Sudamericana (2014), dos Recopas Sudamericana (2014 y 2016) y la Suruga Bank (2015).

En 2019 emigró a México para hacer su última gran diferencia económica. Jugó en Toluca, pero, pandemia mediante, en 2021 decidió que era tiempo de ir despidiéndose con la camiseta que más lo sedujo y con la que jugó 319 partidos y anotó nueve goles.

Su estilo de juego, su personalidad y su compromiso con el club lo elevaron a la categoría de caudillo. Un verdadero emblema de pocas palabras y mucho respeto. Y aunque su altura y su recia mirada imponen respeto, su apodo siempre fue mucho más amigable: “Joni”.

LA NACION