Ruggeri se enojó con Rodolfo D´Onofrio

No se trata de una película cronológica, pero el film "River, el más grande siempre", que se estrena hoy en 200 salas de cine del país y cuya avant premier se realizó en el estadio Monumental, con una pantalla montada en el campo de juego y 4 mil invitados, para lo cual algunos desembolsaron entre 800 y 15.000 pesos por una ubicación, provocó la reacción y el descontento de Oscar Ruggeri. El enojo del actual panelista de televisión y exfutbolista multicampeón con el club de Núñez se fundamenta en que, a excepción de Norberto Alonso, que cumple funciones en la institución, ningún otro integrante del plantel que se coronó en la Copa Intercontinental de 1986, la primera y única que celebraron los millonarios en sus 118 años de historia, recibió una invitación para el preestreno.

"Al presidente de River [Rodolfo D´Onofrio], que lo respeto mucho, y a todos. Nos tendrían que haber invitados a nosotros. Salimos campeones del mundo, se olvidaron de los del 86, se olvidaron. Es la única Copa del Mundo que tiene River, fuimos nosotros allá a Japón. No nos invitaron a la película, fallaron. No sé quiénes son los de la logística de River, pero no hacen todo bien", se quejó Ruggeri durante el programa 90 Minutos que se emite por Fox Sports.

"A ninguno", replicó Ruggeri cuando le repreguntaron. "Tenemos un grupo [de Whatsapp], de los campeones del mundo, y justo estaban diciendo eso. Por supuesto que estaba el Beto Alonso, que no representa al 86, él representa a River de todas las épocas. Pero del 86, ni uno hay. Hablé con Tolo [Américo Gallego], Alzamendi, el Negro Enrique, Gordillo, Alfaro, Montenegro. No nos dan bola: la mejor Copa que ganaron dicen que fue la del 96, las que ganó Gallardo, de la nuestra no hablan. Les ganábamos a todos y bien", deslizó sobre el olvido, aunque Luis Scalella, uno de los productores del film, aseguró en radio La Red que se trató de un error de ceremonial de River y que se realizará una función privada para quienes superaron a Steaua Bucarest en la final Intercontinental en Tokyo.

"A D'Onofrio, cuando le traen la película, él tiene que decir ¿a ver quién vamos a invitar? Y después preguntarse: ¿Pero los del 86 no están? Me quejo porque me parece bastante injusto, porque representamos a River como corresponde. Ni los del 96, ni nadie: los únicos que fueron a Japón y ganamos, fuimos nosotros", sostuvo Ruggeri.