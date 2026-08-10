El entrenador de Barracas sacó a un jugador que debió ser expulsado en tres ocasiones y Gimnasia le protestó a Lamolina

Barracas Central perdió este domingo por 2-0 ante Gimnasia en el Bosque, en un partido que quedó atravesado por una polémica arbitral. El protagonista fue Rafael Barrios, lateral derecho del conjunto visitante, quien acumuló varias infracciones mientras estaba amonestado y permaneció en cancha hasta que su propio entrenador decidió sustituirlo.

A los 67 minutos, Barrios desestabilizó con un golpe a Ignacio “Nacho” Fernández. Dos minutos después, derribó a Bautista Barros Schelotto cuando tenía la pelota. Y, apenas un minuto más tarde, volvió a bajar al ex River, esta vez agarrándolo con los brazos.

La segunda de esas acciones fue sancionada como infracción, pero no estuvo acompañada por una tarjeta. La última tuvo menor intensidad, aunque significó el tercer choque protagonizado por el lateral en apenas cuatro minutos. Gimnasia pidió reiteradamente su expulsión, pero Nicolás Lamolina, el árbitro del encuentro, eligió no volver a amonestarlo.

Steimbach, volante de Gimnasia, lucha por la pelota con Demartini Ignacio Amiconi - FOTOBAIRES

Barrios ya jugaba bajo advertencia desde antes del entretiempo. La amarilla la había recibido luego de cortar una misma jugada con dos faltas: inicialmente fue contra Silva Torrejón y, a continuación, sobre Barros Schelotto. El árbitro consideró toda la secuencia como una única sanción disciplinaria.

Damián Ayude, director técnico de Barracas, actuó antes de que su equipo quedara en inferioridad numérica y mandó al lateral al banco. Para entonces, el malestar también se había trasladado a las tribunas del Bosque, desde donde insultaron al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Lamolina y Barrios ya habían quedado involucrados en otra jugada controvertida durante el Clausura 2025. En un encuentro frente a Boca, el defensor golpeó con el puño a Miguel Merentiel y en esa oportunidad tampoco fue expulsado. Sin embargo, en ese partido, el árbitro le mostró la roja a Iván Tapia y, después de eso, Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje, apartó al juez por una fecha.

El historial reciente de Barracas muestra una diferencia considerable entre las competencias locales y la Copa Sudamericana. En el certamen continental terminó con tres futbolistas expulsados a lo largo de seis partidos. Para alcanzar esa misma cantidad de rojas en el ámbito nacional hubo que contabilizar el período comprendido entre noviembre de 2024 y el cierre del semestre pasado.

Más allá de la controversia arbitral, Gimnasia abrió el marcador al comienzo del segundo tiempo. Barros Schelotto inició el ataque por la izquierda y dejó atrás a cuatro adversarios. La acción continuó con un centro de Silva Torrejón que Agustín Colazo convirtió de cabeza para marcar el 1-0.

A partir de ese momento, Barracas adelantó sus líneas en busca del empate, pero no logró igualar el encuentro. Ya en tiempo agregado, Franco Torres avanzó por el sector derecho, superó a sus marcadores y definió al primer palo para sellar el 2-0. Con el triunfo, el equipo platense sumó nueve puntos de 12 posibles en la Zona B y llegará con una victoria al próximo clásico ante Estudiantes.