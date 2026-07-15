El exDT de Lionel Scaloni en el West Ham inglés elogió al actual entrenador argentino antes de jugar ante Inglaterra

Lionel Scaloni jugó 17 partidos con la camiseta del West Ham, de la Premier League inglesa, en el segundo semestre de la temporada 2006/ 2007. Su estadía en los Hammers quedaría marcada por una jugada en la final de la FA Cup, ante Liverpool. En la previa del partido con Inglaterra en Atlanta por las semifinales del Mundial 2026, el DT de la Argentina recordó aquel episodio. Y, para su sorpresa, su exentrenador en el equipo londinense lo llenó de elogios por su rendimiento en aquellos meses.

“La gente [del West Ham] no me debe recordar muy bien. Me podría haber ido mejor. Reconozco que es una etapa un poco extraña. Fui pensando en jugar el Mundial con Argentina. El West Ham me dio la posibilidad de jugar como lateral derecho como quería José [Pekerman, DT de la Argentina en aquel momento] para ir al Mundial. Jugué todos los partidos con Alan Pardew de entrenador. Pero en el último partido me la mandé”, admitió Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido con Inglaterra.

EL RECUERDO DE SCALONI SOBRE SU PASO POR EL FÚTBOL INGLÉS



El entrenador de la Selección Argentina hizo memoria acerca de la final de FA Cup que su equipo por ese entonces, West Ham, perdió ante Liverpool.



"El error en esa jugada fue mío". #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yrHL4MuBBp — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

Y continuó: “En la final de la FA Cup cometí un error que no sé si fue tan grave, pero sí que valió el empate de Gerrard que la clavó de 40 y pico de metros. Un gol increíble. Eso valió que no me quede en el West Ham. Me cambió la vida para siempre. Para bien. Porque conocí a mi esposa. Nacieron mis hijos. Esto tiene el destino. Ahora... la gente del West Ham, seguramente, no tendrá un buen recuerdo porque esa FA Cup ya estaba en nuestros bolsillos. Esa es la realidad. Era nuestra y se perdió, pero son cosas del fútbol”.

Para sorpresa de Scaloni, Pardew -su DT en West Ham- lo llenó de elogios. Fue en una columna de opinión para el diario The Telegraph. “Contraté a Lionel Scaloni para el West Ham United, cedido por el Deportivo de La Coruña, en enero de 2006. Era lateral derecho y recuerdo que su agente me dijo: ‘Te va a encantar’. No ‘te encantará su forma de jugar’, que es lo que suelen decir. No, él dijo: ‘Te va a encantar’. Recuerdo claramente esas palabras. Tenía razón”.

Lionel Scaloni, con la camiseta de West Ham, de Inglaterra Sportsphoto/Allstar - Getty Images Europe

El entrenador inglés continuó: “Siempre me dio la impresión de ser un tipo con buen carácter, incluso antes de conocerlo. Simplemente por su forma de jugar. Y cuando lo conocí, se mostró sonriente, con los brazos abiertos, dándome la bienvenida a su mundo. A veces, el carácter de un jugador hacía que se cerrara un acuerdo con bastante rapidez, si había buena química, y así fue. Y luego, cuando llegó, tengo que decir que era muy fácil de tratar. A veces, incluso, me olvidaba de que estaba allí. Así que, pensar en él ahora como un seleccionador ganador de un Mundial —que va a por su segundo título— y que se enfrenta a Inglaterra en la semifinal, me cuesta mucho conciliar ambas cosas, si soy sincero".

De todos modos, Scaloni no fue uno de esos “entrenadores dentro de la cancha”. O, al menos, Pardew no lo recuerda de esa manera: “No recuerdo haber tenido con él ninguna conversación futbolística sobre táctica ni nada por el estilo. En cambio, aceptó el plan de juego que se le exigía. Escuchó lo que se esperaba de un extremo y cumplió con su trabajo de forma eficaz”.

Lionel Scaloni, durante su etapa en el West Ham Richard Sellers/Allstar - Getty Images Europe

Pardew fue más allá: “Y esa es la palabra que le aplico ahora. Eficacia. Como jugador, nunca parecía dejarse sorprender y hacía lo que tenía que hacer. Ahora lo veo como entrenador y es lo mismo. He entrenado a tres o cuatro jugadores argentinos. ¡Tienen mucho que decir y pueden perder los estribos! Carlos Tévez era así, y Javier Mascherano también. Pero Scaloni no lo era. No era impulsivo. Era muy tranquilo y sereno, lo que probablemente lo convierte en el entrenador perfecto para Argentina. Sus jugadores no necesitan que los anime en exceso y él no los animará en exceso; esa no es su forma de ser", razonó el inglés.

Y Pardew también celebró la forma en la que Scaloni gambetea las acusaciones sobre una eventual conspiración a favor de la Argentina en el Mundial: “También creo que se ha comportado bien ante los medios cuando han intentado que hable de descabelladas teorías conspirativas, como si la FIFA está amañando partidos para que Argentina gane el Mundial. Ha sido claro y rotundo —ese era el Scaloni que conocí cuando llegó aquí—: ‘No es importante; no tiene nada que ver conmigo. Solo estamos aquí para ganar partidos’. Se expresaba con mucha claridad. Y lo que se ve en las ruedas de prensa es fiel reflejo de su personalidad".

Aquella final de la FA Cup

Pardew también recordó aquella final de 2007 que su equipo perdió ante Liverpool: “Por desgracia, fue la única vez que no vi a Scaloni mostrarse eficiente y tranquilo. Ni siquiera recuerdo que cometiera un error antes de entonces. Pero fue un error que nos costó caro”, evocó.

Y relató aquella jugada: “Ganábamos 3-2 en el minuto 90 y él sacó la pelota fuera del terreno de juego porque un jugador del Liverpool había caído lesionado. Un gesto deportivo. Se lo devolvieron, pero en una zona muy estrecha cerca de nuestro banderín de córner y, en lugar de lanzar la pelota por la línea de banda o volver a tirarla afuera, la mandó hacia el interior del campo, directamente a Gerrard”, contó.

Final de la FA Cup 2005/06. West Ham le gana 3-2 a Liverpool en Cardiff. Minuto 88. Lionel Scaloni tira la pelota afuera después de que Djibril Cissé se frenase por una supuesta lesión. Fair play. Cissé sigue. Liverpool repone. Se la devuelven pero lo van a presionar. Scaloni,… https://t.co/eiBmI9KRsw pic.twitter.com/eksYY5wZBU — Roberto Parrottino (@rparrottino) July 15, 2026

Y remató: “Gerrard apenas podía caminar, pero se la pasó a John Arne Riise, un centro fue despejado a medias y Gerrard anotó desde más de 50 metros. ¡Lo único que teníamos que hacer era dejar pasar el tiempo, no devolver el balón al centro del campo!“, se lamentó Pardew.

Luego, continuó: “El partido llega a la prórroga y perdemos en los penales. Sé que los hinchas del West Ham culpan a Scaloni y recuerdo haberle dado una palmada en el hombro después. Estuvimos tan cerca y, ya sabes, son cosas que pasan. Le dices: ‘No te preocupes, hemos llegado muy lejos’. El tipo de cosas que se dicen después de una final de copa porque todo el mundo ya está lo suficientemente dolido. No hace falta que otro jugador o tu entrenador te hagan más daño”.

El exDT de Scaloni en West Ham contó además que se sentaría a tomar un café con el entrenador argentino -“Me gustaría mucho”, escribió- y aseguró que Inglaterra ganará la semifinal de este martes: “Será un partido igualado; debería estar muy peleado. Si tanto Reece James como Bukayo Saka están en forma, eso sería importante, sobre todo Saka, que parece estar perdiendo un poco de confianza porque no es titular y entra y sale del equipo”, postuló.