El expresidente de un club español confesó una coima a un árbitro durante un partido de Champions League: “Le di tres millones y cobró un penal en contra”

Insólitamente, el expresidente de un club español reveló que durante su gestión quiso sobornar a un árbitro durante un partido de Champions League, pero que sus planes no salieron como lo esperaba. Se trata de Paco Roig, quien estuvo a cargo del Valencia CF entre 1994 y 1997.

En una entrevista con el medio Relevo, Roig confesó que en 1996, cuando al conjunto español le tocó enfrentar al poderoso Bayern de Múnich por la máxima competencia europea a nivel clubes, intentó pagar una coima a un juez. “De eso había en todas partes [arreglo de partidos]. Yo quise comprar uno mediante un representante de jugadores de Madrid que me jodió, un enano que se apellidaba [Fernando] Torcal”, comenzó.

“Me sale en el sorteo Bayern-Valencia y me dicen: ‘Estarás muy preocupado’. ‘¿Yo? Preocupado estará el Bayern’, dije. Con un par. Y les ganamos”, expresó y continuó: “Vino Torcal y me comentó: ‘Paco, el árbitro que te ha tocado es un hijo de p... Es ruso [Nikolay Levnikov], pero yo soy íntimo y está arreglado. Me tenés que dar tres millones [de pesetas]”.

El exdirigente aceptó el trató y se comprometió a pagarle el dinero al final del encuentro, a lo que el representante le exigió que se lo entregue antes. “Le di los tres millones, salió el árbitro y a los cinco minutos [en realidad fueron 15] cobró un penal contra el Valencia, el cual paró [Andoni] Zubizarreta. Al final perdimos ese partido de vuelta [1-0, con gol de Christian Ziege en el 3′] pero pasamos”.

El episodio ocurrió el 24 de septiembre de 1996, en lo que fue el partido de vuelta de la primera ronda. En aquel encuentro, el Valencia perdió, sin embargo, logró clasificar a raíz de la goleada por 3-0 que consiguió durante la ida, tan solo una semana atrás. De esta manera, el penal en contra no influyó en el resultado y el conjunto español pasó de fase sin incomodidades.

Al avanzar en la competencia, el equipo eliminó al Slavia Praga [República Checa] y Besiktas [Turquía], aunque quedó eliminado en cuartos de final en manos del Schalke 04, otro equipo alemán.

A pesar de tratarse de una ilegitimidad de parte Roig, el presidente no pudo haber sido sancionado gravemente por su soborno -en caso de saberse- debido a que, en ese entonces, no constituía un delito de corrupción, sino una simple irregularidad que podría haber sido sancionada con una multa o llamado de atención. El código para penar estas actitudes se reglamentó recién en 2010.

Por su parte, Javier Tebas, presidente de la liga española, se refirió a los delitos en el deporte y expresó en un foro que tuvo lugar en Madrid: “Creo que ya no hay amaños. Trabajamos mucho para vigilar las apuestas. En nuestras categorías no las hay. A veces detectamos en otros deportes y lo denunciamos”.

