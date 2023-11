escuchar

El Mundial Sub 17 Indonesia 2023 continúa este jueves con cuatro partidos correspondientes a la tercera y última fecha de los grupos A y B: Canadá vs. Malí y Marruecos vs. Indonesia en el estadio Gelora Bung Tomo y Uzbekistán vs. España y Ecuador vs. Panamá en el recinto de Manahan. De esos seleccionados, solo el español tiene asegurado su lugar en la próxima instancia.

Hasta el momento, se disputaron 24 encuentros de los 36 que tiene programados la fase clasificatoria a octavos de final y, además de España, Senegal, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Alemania tienen el boleto asegurado a la siguiente fase porque ganaron sus dos cotejos. Los países fueron divididos en seis grupos de cuatro cada uno y la ronda inicial se desarrolla hasta el 18 de noviembre. Los dos primeros de cada zona junto a los mejores cuatro terceros avanzan a la siguiente fase. La final está programada para el sábado 2 de diciembre en el estadio Manahan.

En la Argentina hay dos opciones para ver los partidos por televisión: DirecTV, a través de sus señales de DSports, transmite todos los juegos mientras que TyC Sports dispone de los de la selección albiceleste y otros de relevancia. Además, vía streaming hay varias alternativas: DGO, TyC Sports Play, Flow y Telecentro Play.

Fixture del Mundial Sub 17 2023

*Los horarios corresponden a la Argentina.

Grupo A

Fecha 1

Panamá 0-2 Marruecos.

Indonesia 1-1 Ecuador.

Fecha 2

Marruecos 0-2 Ecuador.

Indonesia 1-1 Panamá.

Fecha 3

Marruecos vs. Indonesia - Jueves 16 de noviembre a las 9 en el estadio Gelora Bung Tomo.

Ecuador vs. Panamá - Jueves 16 de noviembre a las 9 en el estadio de Manahan.

Grupo B

Fecha 1

Mali 3-0 Uzbekistán.

España 2-0 Canadá.

Fecha 2

España 1-0 Malí.

Uzbekistán 3-0 Canadá.

Fecha 3

Canadá vs. Malí - Jueves 16 de noviembre a las 6 en el estadio Gelora Bung Tomo.

Uzbekistán vs. España - Jueves 26 de noviembre a las 6 en el estadio de Manahan.

Grupo C

Fecha 1

Nueva Caledonia 0-10 Inglaterra.

Brasil 2-3 Irán.

Fecha 2

Brasil 9-0 Nueva Caledonia.

Inglaterra 2-1 Irán.

Fecha 3

Inglaterra vs. Brasil - Viernes 17 de noviembre a las 7 en el estadio Internacional de Jakarta.

Irán vs. Nueva Caledonia - Viernes 17 de noviembre a las 7 en el estadio Si Jalak Harupat.

Grupo D

Fecha 1

Fecha 2

Senegal 4-1 Polonia.

Japón 1-3 Argentina.

Fecha 3

Senegal vs. Japón - Viernes 17 de noviembre a las 6 en el estadio Si Jalak Harupat.

Polonia vs. Argentina - Viernes 17 de noviembre a las 6 en el estadio Internacional de Jakarta.

Grupo E

Fecha 1

Francia 3-0 Burkina Faso.

Corea del Sur 1-3 Estados Unidos.

Fecha 2

Estados Unidos 2-1 Burkina Faso.

Francia 1-0 Corea del Sur.

Fecha 3

Estados Unidos vs. Francia - Sábado 18 de noviembre a las 9 en el estadio Internacional Jakarta.

Burkina Faso vs. Corea del Sur - Sábado 18 de noviembre a las 9 en el estadio Si Jalak Harupat.

Grupo F

Fecha 1

Venezuela 3-0 Nueva Zelanda.

México 1-3 Alemania.

Fecha 2

México 2-2 Venezuela.

Nueva Zelanda 1-3 Alemania.

Fecha 3

Nueva Zelanda vs. México - Sábado 18 de noviembre a las 6 en el estadio Si Jalak Harupat.

Alemania vs. Venezuela - Sábado 18 de noviembre a las 6 en el estadio Internacional de Jakarta.

Así quedaron las tablas de posiciones del Mundial Sub 17, grupo por grupo, tras la segunda fecha FIFA

Octavos de final

2° del grupo A vs. 2° del grupo C - Lunes 20 de noviembre a las 5.30 en el estadio de Manahan.

1° del grupo B vs. 3° del grupo A, C o D - Lunes 20 de noviembre a las 9 en el estadio de Manahan.

2° del grupo B vs. 2° del grupo F - Martes 21 de noviembre a las 5.30 en el estadio Gelora Bung Tomo.

1° del grupo F vs. 2° del grupo E - Martes 21 de noviembre a las 5.30 en el estadio Si Jalak Harupat.

1° del grupo A vs. 3° del grupo C, D o E - Martes 21 de noviembre a las 9 en el estadio Gelora Bung Tomo.

1° del grupo D vs. 3° del grupo B, E o F - Martes 21 de noviembre a las 9 en el estadio Si Jalak Harupat.

1° del grupo C vs. 3° del grupo A, B o F - Miércoles 22 de noviembre a las 5.30 en el estadio Internacional Jakarta.

1° del grupo E vs. 2° del grupo D - Miércoles 22 de noviembre a las 9 en el estadio Internacional Jakarta.

Cuartos de final

Ganador partido 2 vs. Ganador partido 4 - Viernes 24 de noviembre a las 5.30 en el estadio Internacional Jakarta.

Ganador partido 1 vs. Ganador partido 6 - Viernes 24 de noviembre a las 9 en el estadio Internacional Jakarta.

Ganador partido 8 vs. Ganador partido 7 - Sábado 25 de noviembre a las 5.30 en el estadio Manahan.

Ganador partido 3 vs. Ganador partido 5 - Sábado 25 de noviembre a las 9 en el estadio Manahan.

Semifinales

Ganador partido 2 vs. Ganador partido 1 - Martes 28 de noviembre a las 5.30 en el estadio Manahan.

Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4 - Martes 28 de noviembre a las 9 en el estadio Manahan.

Partido por el tercer puesto

Perdedor partido 1 vs. Perdedor partido 2 - Viernes 1 de diciembre a las 9 en el estadio Manahan.

Final

Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 - Sábado 2 de diciembre a las 9 en el estadio Manahan.