Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2023-24, tras el triunfo de Arsenal

Arsenal sostuvo su liderazgo en la Premier League 2023/24 con una victoria 1 a 0 sobre Manchester United y, a falta de una fecha para concluir el fixture, acumula un punto más que Manchester City que tiene un encuentro pendiente y lo disputará entre semana para que ambos clubes afronten la jornada definitiva en igualdad de condiciones.

Los Gunners hicieron lo suyo este domingo y se impusieron con gol del belga Leandro Trossard. Así, llegaron a las 86 unidades producto de 27 victorias, cinco pardas y cinco caídas y relegaron otra vez al conjunto dirigido por Josep Guardiola, que llegó a las 85 con la goleada 4 a 0 sobre Fulham con un doblete de Joško Gvardiol, una conquista de Phil Foden y un penal de Julián Álvarez. La campaña de los Cityzens es de 26 alegrías, siete pardas y solo tres derrotas.

La variable entre ambos clubes es que Manchester City tiene un juego pendiente y es frente al Tottenham de Cristian ‘Cuti’ Romero. El mismo se disputará este martes desde las 16 (hora argentina) y es transcendental para el desenlace del campeonato inglés. Luego, el próximo fin de semana, tendrá lugar la última fecha en la que su rival será West Ham de local y Arsenal recibirá a Everton. Ambos elencos ya no pelean por ningún objetivo en la temporada.

Un dato a tener en cuenta es la diferencia de gol con la que cuenta cada equipo porque, en caso de igualdad en puntos, es el primer criterio que se tiene en cuenta para definir al campeón. Los dirigidos por Mikel Arteta, en 37 partidos, suman +61 mientras los de Guardiola, en 36, están con +58. La particularidad es que el City anotó 91 y recibió 33 contra los 89 que celebró Arsenal y le hicieron 28.

Liverpool, que este lunes visitará desde las 16 (hora argentina) a Aston Villa, ya no tiene chances de alcanzar a los líderes y, mucho menos, de superarlos porque acumula 78 puntos y puede sumar seis más como máximo. Luego del cotejo contra el conjunto de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, The Reds cerrarán la temporada vs. Wolverhampton como local.

LA NACION