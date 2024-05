El extraordinario gol de Matías Reali para Independiente Rivadavia de Mendoza, en la victoria de visitante frente a Lanús

Escuchar

Se ganó de inmediato el premio al gol de la fecha, pero quizás sea el del campeonato. Este domingo, Matías Reali abrochó la victoria de Independiente Rivadavia con un extraordinario tanto ante Lanús, como visitante, en un partido correspondiente a la primera fecha de la Liga Profesional. Un triunfo por 2 a 0 que le sirve al conjunto mendocino para ganar confianza en el arranque del certamen, pero fundamentalmente para reforzar el promedio y empezar contrarrestar desde el mismo comienzo la chance de irse al descenso.

Transcurrían 83 minutos e Independiente no encontraba la manera de cerrar el encuentro. Fue entonces cuando Matías Reali -volcado sobre la izquierda- recibió un pase en profundidad de Victorio Ramis, enganchó dos veces ante la marca de Abel Luciatti y la picó por encima de Aguerre, con la zurda. Como festejo, el delantero homenajeó a Endrick y celebró al mejor estilo King Kong, como lo suele hacer el brasileño de Palmeiras.

UN GOL EXTRAORDINARIO ⚽🔝



Matías Reali y una definición para cerrar el estadio. Independiente Rivadavia le gana 2-0 a Lanús#LPFxTNTSports pic.twitter.com/bzwK54ktMc — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 12, 2024

Así, luego de atravesar una semana complicada por cuestiones de salud, Martín Cicotello disfrutó de su primera victoria oficial como DT de Independiente Rivadavia y del golazo de Reali, que selló el éxito ante Lanús. Sobre esa conquista y la gran actuación del delantero, el entrenador dijo: “La verdad, lo que voy a decir parece peyorativo por la jugada que hizo, pero a nosotros nos tiene acostumbrados, lo vemos todos los días. Fue un golazo, se lo he visto hacer en los entrenamientos, entonces no me sorprende. No descubro nada diciendo que tiene mucho talento”.

El primer gol de Independiente Rivadavia había sido bajo la autoría de Francisco Petrasso, a los 8 minutos del primer tiempo. Y fue Reali, quien a los 38 minutos colocó cifras definitivas. Se trató del primer triunfo en primera división de Cicotello como DT leproso, ya que el Azul había triunfado por última vez en la tercera fecha de la Copa de la Liga frente a Huracán. Con el DT vigente le había ganado 1 a 0 a Argentino de Quilmes, en San Luis, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Reali, fundamental en la generación del juego y en su frialdad para liquidar el duelo, expresó: “Necesitaba el gol en lo personal. Estamos muy contentos de conseguir la primera victoria”. Además, marcó el déficit que Independiente Rivadavia evidenció en los segundos 45 minutos, lapsó en que el equipo perdió posesión e iniciativa: “En el segundo tiempo les dimos la pelota a ellos. Pero, a pesar de que la tenían, no nos generaban peligro. Preocupaba la tenencia de ellos pero como no generaban situaciones de gol, estábamos tranquilos y por suerte lo pudimos liquidar sobre el final”, concluyó.

LA NACION

Temas Liga Profesional de Fútbol