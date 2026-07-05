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El francés Francois Letexier será el árbitro de Argentina vs. Egipto por los 8vos de final del Mundial

El encuentro será este martes en Atlanta, desde las 13 de nuestro país

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El francés Francois Letexier será el árbitro de Argentina vs. Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026
El francés Francois Letexier será el árbitro de Argentina vs. Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026Icon Sportswire - Icon Sportswire

La selección argentina se medirá este martes con Egipto, por los octavos de final de la Copa del Mundo, en Atlanta. La FIFA anunció quién será el árbitro y lo curioso es que es de Francia, uno de los mayores rivales del equipo conducido por Lionel Scaloni. Francois Letexier, de 37 años, fue el juez designado.

Su figura no pasa inadvertida. Fue el que dirigió el partido entre Real Madrid y Benfica, que desencadenó el “Caso Prestianni”. El jugador argentino del club portugués fue castigado por la UEFA tras las acusaciones de haber insultado al brasileño Vinicius Jr., durante el partido de la eliminatoria de la Liga de Campeones disputado en febrero, que el equipo español ganó por 1-0.

El árbitro que desató el “Caso Prestianni”

Letexier dirige partidos de la Ligue 1 francesa desde 2016: ese año, con 28, fue el árbitro más joven en la historia de la competición. En 2017 se convirtió en árbitro internacional de la FIFA. Desde entonces arbitró en la Europa League, en la Supercopa de Europa, la Champions League y en los Juegos Olímpicos.

El francés Francois Letexier arbitrará Argentina vs. Egipto, por los 8vos de final del Mundial
El francés Francois Letexier arbitrará Argentina vs. Egipto, por los 8vos de final del Mundial Dan Mullan - Getty Images North America

Según distintos informes, es un árbitro meticuloso que en los días previos a los partidos estudia videos de los dos equipos para ver el comportamiento de los jugadores. En el choque entre argentinos y egipcios, los franceses Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni serán los asistentes de Letexier. Como cuarto árbitro y de reserva, habrá dos noruegos: Espen Eskas y Isaak Bashevkin.

Este año, además, más puntualmente el 22 de marzo en la liga francesa, Letexier expulsó a un futbolista argentino que integra la selección nacional en el Mundial 2026. Fue a Nicolás Tagliafico, durante la derrota 2-1 de Olympique de Lyon ante Mónaco, en el Parc Olympique Lyonnais.

En marzo pasado expulsó a Tagliafico

En el actual Mundial, Letexier dirigió dos partidos. Dirigió en Costa de Marfil vs. Ecuador y en Cabo Verde vs. Arabia Saudita. Sacó ocho tarjetas amarillas.

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