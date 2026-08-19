Independiente Rivadavia, eliminado siendo invicto y con el goleador de la Copa Libertadores

No perdió ningún partido y tiene al goleador de la Copa Libertadores, pero Independiente Rivadavia igual se despidió en su primera participación en el torneo continental. La eliminación en los octavos de final llegó por la vía de los penales. Tras el 1-1 en el estadio Malvinas Argentinas, Fluminense se impuso 5-4 y en los cuartos de final se medirá con el ganador de la serie Coquimbo-Platense.

El lamento lógico y comprensible de Independiente Rivadavia no le dejó margen para el reproche por la campaña realizada, que tuvo un último acto en consonancia con todo su trayecto, transitado con un estilo compacto y aguerrido. Cinco victorias y tres empates certifican una producción que estuvo a la altura del desafío.

Novato en la competencia, la Lepra no pudo salvar el obstáculo del arquero Fábio, de 45 años y con 117 partidos en sus guantes por la Libertadores. Manos sobradamente experimentadas para desviar los penales del paraguayo Florentín y Atencio. El guardavalla que estuvo en la final que Fluminense le ganó a Boca en el Maracaná en 2023 inclinó una definición que estuvo 2-1 para el equipo mendocino, cuando el media-punta argentino Luciano Acosta remató por encima del travesaño.

Lo mejor de Independiente Rivadavia - Fluminense

Atrás de los penales había quedado un partido áspero y parejo, en el que Independiente alcanzó un agónico empate en el séptimo minuto adicionado, con un penal sancionado a través del VAR por un brazo de Ignacio en un bloqueo a un remate de Studer. En el estadio se potenció la ansiedad hasta que el árbitro colombiano Andrés Rojas, revisión mediante en el monitor, sancionó el penal. Con un estupendo remate convirtió Alex Arce, que ahora desde afuera contemplará si alguien supera los nueve goles que lo tienen como máximo anotador del torneo.

El partido estuvo metido en un corsé del que se liberó recién en la media hora final. Cuando Independiente creyó que se encontraba ante un escenario favorable por la superioridad numérica que le otorgaba la tarjeta roja para el uruguayo Canobbio -también expulsado en el Mundial, ante España-, su adelantamiento en el campo dejó los huecos para que Fluminense lo golpeara en un contraataque. El pase cruzado de Hércules a la espalda de Bonifacio encontró la entrada del colombiano Serna, que había ingresado unos minutos antes y definió con serenidad frente a Bolcato.

Fábio, de 45 años, desvía el penal de Atencio y le da la clasificación a Fluminense ANDRES LARROVERE - AFP

Quedaban 15 minutos e Independiente fue a la carga con un empujón más emocional que futbolístico. Con muchos centros a la olla, la manera más directa que encontró para acortar caminos ante un rival que se refugiaba. En el borbollón, tras un fuerte centro rasante de Salas, encontró el penal para el 1-1.

El sesgo veterano en la formación de Fluminense estuvo reflejado en la diferencia del promedio de edad en la comparación con su rival: el equipo carioca es cinco años y 93 días mayor que el mendocino. La brecha generacional se acentúa con el arquero Fábio (45 años), el zaguero Thiago Silva (41), el delantero Hulk (40) y el volante ofensivo Paulo Ganso (36). Ante un rival más añoso, y con varias de sus individualidades que acreditan un recorrido en copas internacionales más amplio, Independiente opuso voluntad y convencimiento para seguir haciendo su propio camino. Fuerte de carácter y muy aplicado en lo táctico.

La Lepra ya conocía la receta para complicar a Fluminense. Entre la etapa de grupos y la ida en el Maracaná, le empató dos encuentros y le ganó uno. El 0-0 de una semana atrás en Río de Janeiro le costó el puesto a Luis Zubeldía, despedido y reemplazado por Marcao, que como mayor novedad le devolvió la titularidad a Ganso.

Alex Arce convirtió el penal para el 1-1; es el goleador de la Libertadores, con 9 tantos ANDRES LARROVERE - AFP

El primer tiempo fue una batalla táctica asfixiante. La presión de un lado y otro ahogaba cualquier intento, se jugó lejos de las áreas. Lucha y fricción, marcas pegajosas y escalonamiento para no ceder espacios. Fluminense tuvo más la pelota, en parte porque Independiente Rivadavia se la cedió para salir contraataque con el manejo de Matías Fernández, encargado de conectar con Salas y Arce.

El desarrollo se hizo monótono y tedioso. Un remate de Salas por encima del travesaño y un tiro libre de Hulk, de fácil control para Bolcato, fueron las tenues expresiones ofensivas en el primer cuarto de hora. La presumible superioridad técnica de Fluminense era neutralizada por la fiereza local para el quite y el anticipo.

En ataque, Independiente se apoyaba en la conducción y el pase de Fernández, el “distinto” del equipo en lo relativo a imaginación y creatividad. El conjunto de Berti no aflojaba la intensidad, la entrega y el sacrificio estaban garantizados. El encuentro mantenía la tensión por la instancia importante que estaba en juego, pero sin atractivos futbolísticos. Con un panorama tan cerrado, cualquier ocasión desperdiciada era para lamentar porque escaseaban. Le ocurrió a Fluminense, con un córner de Hulk que Thiago Silva empalmó en el área con un remate desviado. Susto para el local, que en los últimos 10 minutos del primer período pudo armar una secuencia de tres ataques seguidos, con intervenciones en el área de Elordi y Fernández.

La segunda etapa se revolvió a partir de la expulsión de Canobbio. Cambió la tónica general y al empate se llegó por caminos que no habían sido explorados. Se despidió Independiente Rivadavia, que para esta etapa ya no tuvo a Sebastián Villa, pero conservó el espíritu competitivo para ser considerado un debutante que siempre dio la cara.