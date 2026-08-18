A qué hora juega Boca vs. Recoleta hoy, martes 18 de agosto

Recoleta y Boca se enfrentan este martes en un partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro está programado para las 19 (horario argentino) en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En la ida, disputada la semana pasada en el estadio Tomás Adolfo Ducó por el mal estado del campo de juego de la Bombonera, el xeneize ganó 3 a 1.

Boca venció a Recoleta en la ida de los octavos de final y tiene un pie en cuartos ALEJANDRO PAGNI - AFP

Los Canarios, que vienen de perder 2 a 1 con 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay, se metieron directamente entre los 16 mejores por haber finalizado en el primer puesto del Grupo D de la Sudamericana. Culminaron la primera ronda con ocho puntos, uno más que Santos y San Lorenzo, y se consolidaron como el líder que menos unidades cosechó. En el plantel están los argentinos Andrés Marsengo, Nicolás Marotta, Marcelo Cañete y Paul Charpentier.

El xeneize, por su parte, avanzó a esta instancia del segundo torneo más importante de Sudamérica tras derrotar por penales a O’Higgins de Chile. En el primer compromiso, disputado en la cancha de Boca, el local se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Miguel Merentiel. En la revancha, en el estadio El Teniente, los Rancagüinos ganaron 1 a 0 con un tanto de Francisco González. Con el 1 a 1 en el global, todo se definió desde los doce pasos, instancia en la que el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso por 4 a 3. El fin de semana empató 1 a 1 con Platense en el Torneo Clausura 2026.

Boca quiere avanzar a los cuartos de final; si gana se cruzará con San Pablo o Bolívar ALEJANDRO PAGNI - AFP

Boca jugó 42 veces contra clubes paraguayos teniendo en cuenta todos los torneos continentales e incluyendo la ida ante Recoleta, con un balance de 24 victorias, 10 empates y ocho derrotas.

Recoleta vs. Boca: todo lo que hay que saber

Vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Día : Martes 18 de agosto.

: Martes 18 de agosto. Hora : 19 (horario argentino).

: 19 (horario argentino). Estadio : Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.

: Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay. Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

Recoleta vs. Boca: cómo ver online

El encuentro está programado para este martes a las 19 (horario argentino) en Asunción, Paraguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.