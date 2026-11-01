A qué hora juega hoy Boca Juniors vs. River Plate y por dónde se puede ver en vivo
El Superclásico se reedita este domingo en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, el local ya está clasificado a los playoffs
Boca y River se enfrentan este domingo en la Bombonera desde las 15 (horario argentino), en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El partido es un hecho. Ya juegan Boca y River en la Bombonera.
A los 7′ es expulsado Lucas Martínez Quarta y River queda con un hombre menos, a instancias del VAR. Leonardo Ponzio debe meter mano temprano al banco y reemplaza a Lucas Beltrán para reforzar la defensa con Lautaro Rivero.
El xeneize ya está clasificado a octavos de final. Está tercero en la tabla de posiciones del Grupo A con 27 puntos al igual que Vélez, que marcha segundo por diferencia de gol, y que Defensa y Justicia, que permanece cuarto. Viene de ganarle 1 a 0 a Independiente en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini con un tanto de Facundo ‘Jagger’ Herrera.
El equipo dirigido por Leonardo Ponzio, por su parte, no tiene asegurado su lugar en la instancia de eliminación directa y se ubica cuarto en la zona B con 23 unidades. En la última jornada venció a Racing por la mínima diferencia en el Monumental con un gol de Lautaro Rivero. Si logra derrotar a Boca, se clasificará a los playoffs, a una fecha del final de la etapa regular.
Boca vs. River: cómo ver online
El Superclásico está programado para este domingo a las 15 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.
- ESPN Premium.
- TNT Sports.
- Flow - ESPN Premium y TNT Sports.
- Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.
- DGO - ESPN Premium y TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Formación confirmada de River
📋 Nuestros 11 para el Superclásico ⚔️⚽️#VamosRiver 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/bJKdFsr8og— River Plate (@RiverPlate) November 1, 2026
Formación de Boca
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Historial del Superclásico
Los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 266 veces a lo largo de la historia, con 94 victorias para Boca, 88 para River y 84 empates.
- Por ligas nacionales, apartado en el que se agregará el partido del domingo, se cruzaron en 218 oportunidades, con 80 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca, 73 para el de Núñez y 65 empates.
- Por copas nacionales hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.
- En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras y el historial es más parejo: Boca cosechó 11 triunfos y River 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 ocasiones.