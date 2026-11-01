A qué hora juega hoy Boca Juniors vs. River Plate y por dónde se puede ver en vivo

Boca y River se enfrentan este domingo en la Bombonera desde las 15 (horario argentino), en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El partido es un hecho. Ya juegan Boca y River en la Bombonera.

A los 7′ es expulsado Lucas Martínez Quarta y River queda con un hombre menos, a instancias del VAR. Leonardo Ponzio debe meter mano temprano al banco y reemplaza a Lucas Beltrán para reforzar la defensa con Lautaro Rivero.

El xeneize ya está clasificado a octavos de final. Está tercero en la tabla de posiciones del Grupo A con 27 puntos al igual que Vélez, que marcha segundo por diferencia de gol, y que Defensa y Justicia, que permanece cuarto. Viene de ganarle 1 a 0 a Independiente en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini con un tanto de Facundo ‘Jagger’ Herrera.

Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio se enfrentan por primera vez como DT's de Boca y River, respectivamente

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio, por su parte, no tiene asegurado su lugar en la instancia de eliminación directa y se ubica cuarto en la zona B con 23 unidades. En la última jornada venció a Racing por la mínima diferencia en el Monumental con un gol de Lautaro Rivero. Si logra derrotar a Boca, se clasificará a los playoffs, a una fecha del final de la etapa regular.

Boca vs. River: cómo ver online

El Superclásico está programado para este domingo a las 15 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

TNT Sports.

Flow - ESPN Premium y TNT Sports.

Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.

DGO - ESPN Premium y TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Formación confirmada de River

Formación de Boca

Our starters for the Superclásico. Let's do this! 💪 pic.twitter.com/3k5Q4QNbn2 — Boca Juniors (@BocaJrsEN_) November 1, 2026

Historial del Superclásico

Los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 266 veces a lo largo de la historia, con 94 victorias para Boca, 88 para River y 84 empates.