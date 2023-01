El futuro de Enzo Fernández: negociaciones estancadas entre Benfica y Chelsea, expediente disciplinario abierto y una estrategia de desgaste

escuchar

Las negociaciones entre Benfica y Chelsea por el pase de Enzo Fernández , una de las máximas figuras del seleccionado argentino en la campaña del título mundial en Qatar 2022, están estancadas . Por el momento no habría nuevas reuniones pautadas y, encima, el comportamiento del mediocampista, según los medios portugueses, estarían complicando el escenario. El club inglés ya tiene un acuerdo con Fernández y pretende acelerar la operación, según publicó el diario portugués A Bola. Sin embargo, Benfica no acepta el plan de pago que le ofrecen (en cuotas) y no hay avances.

¿Qué exige Benfica para transferir al exjugador de River y Defensa y Justicia a Inglaterra? Una propuesta oficial y concreta de 120 millones de euros (la cifra de la cláusula de salida), con un plan de pago que no incluya tantas cuotas como el que ya habría presentado el club de la Premier League, en cuatro etapas. Todo el desgastante tire y afloje entre los clubes y el jugador (más la estrategia de desgaste de su representante, Uriel Pérez), se produce en medio de un expediente disciplinario abierto para Enzo por viajar sin permiso a la Argentina y faltar a los dos primeros entrenamientos del nuevo año. Según A Bola, se espera una fuerte multa y una probable ausencia en los planes del equipo para el próximo partido, programado para este viernes como local ante Portimonense, por la liga local.

Sonrisas de otros tiempos: Enzo Fernández y el presidente de Benfica, Rui Costa, durante la presentación del jugador, hace apenas seis meses

El presidente de Benfica, Rui Costa, intentó todo para retener a Enzo Fernández hasta el final de la temporada (junio próximo), pero -según los medios de Portugal- se dio cuenta de que el jugador y su representante “están haciendo todo lo posible para salir y provocar sucesivas situaciones de malestar” , que quizás hagan “insostenible” la continuidad del vínculo del club rojo con el argentino de 21 años.

En las últimas horas, con el agente portugués Jorge Mendes (exmanager de Cristiano Ronaldo) como intermediario, Chelsea y Benfica mantuvieron conversaciones. El Benfica espera una nueva propuesta concreta de unos 120 millones de euros, mientras que los de Stamford Bridge evalúan la posibilidad de ofrecer una cifra millonaria menor e involucrar en la operación a un jugador de su propio club (no trascendió el nombre, aunque según fuentes relacionadas con los medios ingleses aseguran que se trata de alguien “importante por su calidad y reputación internacional”).

Enzo Fernández y Exequiel Palacios durante el homenaje que recibieron en la plaza de San Martín tras el título mundial en Qatar 2022 Fabián Marelli

El mediocampista argentino, que recibió el premio de la FIFA al Mejor Jugador Joven de la Copa del Mundo en Qatar, se encumbró como una de las principales figuras de Benfica hasta la interrupción de las competiciones europeas para el Mundial. Ya no es visto como una solución en Benfica, sino más “como un problema por el presidente de los Reds”. Rui Costa, que en su momento fue uno de los principales impulsores de la llegada de Fernández al club, creía poder convencer a Enzo para que se quedara en el equipo que dirige Roger Schmidt, pero desde el título mundial todo cambió.

Afirman que Rui Costa, de cierta manera, está “resignado” a la transferencia, sobre todo viendo el tenso comportamiento de Fernández en los últimos días, pero está decidido a “defender” el proyecto deportivo del club y no cederá al jugador nacido en San Martín por una cifra menor a la pretendida. Según A Bola, el máximo dirigente de Benfica habló “cara a cara” con Fernández en los últimos días, pero “resultó que el jugador ya no pensaba en el Benfica”.

En el Stamford Bridge de Londres, el estadio de Chelsea, esperan contar con Enzo Fernández

Si el escenario ya era espinoso, tras la rueda de prensa brindada por el DT, Roger Schmidt, en las últimas horas, todo tomó mayor incertidumbre. “Enzo es un chico muy bueno y un jugador fantástico. Lo queremos mucho y queremos que se quede. Pero su situación no es fácil. Jugó un Mundial, fue campeón del mundo y hay mucho dinero sobre la mesa. Un jugador puede confundirse cuando piensa en ello y creo que es una situación que todo el mundo entiende. No lo dejamos ir a Argentina, se perdió los entrenamientos y eso no es aceptable. Habrá consecuencias, no diré cuáles ”, sentenció el alemán.

El entrenador de Benfica analizó lo que está sucediendo en el mercado y le apuntó al proceder de Chelsea: “No queremos vender a Enzo, ni yo ni el presidente. Todos sabemos que tiene una cláusula en su contrato. Si él quiere irse y si alguien paga esta cláusula, no podemos hacer nada. Hay un club que quiere al jugador, que sabe que no lo queremos vender, que intenta poner al jugador de su parte cuando sabe que la única forma de conseguirlo es pagando la cláusula. La situación es muy clara. Lo que está haciendo ese club para intentar fichar a Enzo es una falta de respeto al Benfica ”.

Y continuó: “No puedo aceptar lo que están haciendo (en Chelsea). Intentan volver loco al jugador , fingen que van a pagar la cláusula y luego dicen que quieren negociar... Creo que esa no es la forma de que dos clubes tengan buenas relaciones”.

La situación es compleja y también será interesante ver cómo reacciona el público de Benfica con el argentino. Vale recordar que Enzo Fernández llegó, apenas, hace seis meses a Benfica y firmó un importante vínculo por cinco años, hasta el 30 de junio del 2027. Es compañero de Nicolás Otamendi y el club será uno de los protagonistas de los octavos de final de la Liga de Campeones, ante Brujas.

Mientras tanto, en River siguen con mucha atención esta situación. En 2022, los de Núñez vendieron al mediocampista en 10 millones de euros más otros ocho en variables (de los cuales se han cumplido dos millones). Pero se reservaron el 25% del pase. Ese cuarto de la ficha de Fernández hará a los millonarios más millonarios todavía.

Si Chelsea se queda con Enzo Fernández pagando los 120.000.000 de euros que pretende Benfica, a River le corresponderán 31,75 millones de la misma moneda LA NACION/Mauro Alfieri

Es que si Chelsea se queda con el futbolista pagando los 120.000.000 de euros, a River le corresponderán 31,75 millones de euros . Esto es más del triple del ingreso original al transferirlo. En las oficinas del estadio Monumental saben que son horas decisivas en el “culebrón Fernández”, y que una resolución positiva puede generarles millones de euros en un plazo impensado: apenas seis meses después de vender a Enzo a Europa.

