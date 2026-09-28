El futuro de la selección: la renovación ya empezó, solo falta la firma de la continuidad de Scaloni

Está todo en el aire, en realidad. No hay confirmación oficial (todavía). Se trata de indicios: todo hace pensar que Lionel Scaloni seguirá como DT de la selección. Básicamente, faltan algunos detalles y, sobre todo, la firma de la continuidad. En el mientras tanto, con la mira en los próximos tres partidos de la selección argentina, el conductor establece el proyecto de la teoría. Con jóvenes cracks que ya piden pista. La vida después de Lionel Messi.

“El indicio de la convocatoria es lo que haría cualquier entrenador. Se terminó un Mundial, creemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio, porque la mayoría va a seguir estando y es gente joven. Lo que hicimos es pensado... como aquel 2018. Hicimos lo mismo e incluso no sabiendo si íbamos a estar”, sostuvo Scaloni, días atrás, al reencontrarse con buena parte de los subcameones del mundo en el predio de Ezeiza.

Lionel Messi se va a despedir frente a Benín ROBERTO SCHMIDT - AFP

En aquel momento, se formalizó algo mucho más grande: se garantizó su continuidad al frente del seleccionado, dejó de ser interino. “Trabajamos para la selección, no trabajamos para nadie personal. Esto es algo que teníamos que hacer y puede dar sus frutos. Todo lleva un tiempo pero tenemos la mente de que estos chicos se puedan quedar”, asume.

“Los chicos”: esa es la cuestión. La excusa de este reencuentro ante rivales decorativos, es disfrutar de la despedida de Leo y, al mismo tiempo, armar la estructura ofensiva de lo que vendrá. Con intérpretes, en su mayoría, que son una suerte de Sub 23. Trabajar a futuro mucho antes de ponerle la firma a su propio proyecto.

🇦🇷 AHORA: Los jugadores de la Selección Argentina se entrenan EN VIVO por la pantalla de la Selección Argentina. pic.twitter.com/eBBlZaul2d — TyC Sports (@TyCSports) September 28, 2026

La Argentina jugará los tres partidos en nuestro país. Este miércoles se medirá con Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba y, después, se mudará al estadio Monumental para citarse con Burkina Faso, el sábado 3 de octubre y contra Benín, el martes 6.

Valentín Barco o Franco Mastantuono parece ser la duda principal. El Colo tiene 22 años y juega como volante interno o lateral izquierdo en Chelsea. Mastan, zurdo elegante, que puede jugar de extremo o como creativo, tiene 19 y está en Fiorentina. La probable primera alineación después de la final con España tiene de todo un poco: Dibu Martínez; Agustín Giay (22), Cuti Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Barco o Mastatuono; Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Nico Paz va a tomar la batuta de Messi, nada menos. A los 22, brilla en Como de la Serie A. Scaloni optó por hacer pocos cambios drásticos en el Mundial y apuntó principalmente a la fidelidad de los caciques que propiciaron la gloria de Qatar. Los jóvenes quedaron a un costado: Mastantuono (de gris temporada en Real Madrid), directamente no fue citado. Lo mismo ocurrió con Agustín Giay, de buena actualidad en Palmeiras y uno de los que integró las nóminas previas.

El grupo completo de la selección, en marcha Marcos Brindicci - Getty Images South America

Barco disputó 19 minutos en el Mundial, en un partido en el que actuó una mayoría de suplentes, frente a Jordania. Reemplazó a Giuliano Simeone. Paz jugó 71 minutos, repartidos entre Argelia y Jordania. Quedó la sensación de que pudo haberles dado más oportunidades a las promesas. Consideró que no era el lugar ni el momento. Y ahora, en una lógica etapa de renovación, van a tener mayor participación. Tanto es así que la hipótesis de la fórmula Paz-Mastantuono (jóvenes, hábiles, zurdos, elegantes) puede ser la búsqueda del primer gran reemplazo de Messi.

Dos jugadores en lugar del genio sin fecha de vencimiento. Tiene sentido, al menos, para las primeras páginas después del retiro del rosarino.

Desde que Messi anunció su despedida, la atención se posó de lleno sobre el futuro de Scaloni, cuyo contrato vence en diciembre y que en la ventana internacional de noviembre dirigirá sus últimos partidos antes de que finalice el vínculo. Tras la derrota en la final del Mundial, el técnico puso en duda si seguirá y aseguró que para hacerlo debían darse “muchas cosas”, sin precisar si se refería a cuestiones deportivas, económicas o de otro tipo.

Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Walter Samuel, durante una charla futbolera Marcos Brindicci - Getty Images South America

Los meses fueron pasando y en la AFA todavía esperan su OK para terminar de resolver la renovación. Si bien en las últimas horas circuló con fuerza la versión de un posible avance después de una charla con Tapia, fuentes cercanas a la Asociación del Fútbol Argentino le repitieron a LA NACION que aún no hubo una definición. De todos modos, en la AFA ven indicios positivos y creen que día tras día existen más motivos para pensar en la contuinuidad del DT nacido en Pujato.

La selección se entrenó este lunes, luego de dos días libres. La práctica empezó con una charla entre Scaloni y Chiqui Tapia; conversaron en el campo de juego antes del comienzo de las actividades. El grupo inicialmente se dividió en dos, con varios referentes apartados, en una suerte de juego más distendido, similar a lo que hicieron una costumbre Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi.

¡MÁS RESPETO CON EL CAPITÁN! 😂 Enzo Fernández, Licha Martínez, Julián Álvarez y Exe Palacios no perdonaron al Cuti Romero... pic.twitter.com/5k1qi6SkJJ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2026

En ese reducido grupo estuvieron Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Julián Álvarez y Exequiel Palacios. Hubo risas y complicidad, sobre todo con Cuti, designado como nuevo capitán. Volvió a cambiar el aire. El aire de la renovación: Scaloni lo había comenzado con las convocatorias, había seguido con decisiones importantes y luego con las prácticas. También hizo públicas las ganas de seguir, como también Chiqui Tapia había hecho lo mismo desde su rol dirigencial, dejando en claro que el actual entrenador es su “plan A, B y C” para darle continuidad al proyecto.

Scaloni dará una charla pública este martes y, luego, la selección viajará a Córdoba. Esperan Bolivia y un mar de inquietudes rumbo al futuro. El primer paso del operativo renovación. Sobre el césped, seguro. En los escritorios, a punto de serlo.