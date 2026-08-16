El gol anulado a Platense en el empate ante Boca, el enojo de Martín Palermo y su resignación: “Mejor no hablar”

A Boca le sucedía todo antes de llegar al empate que se terminó llevando ante Platense en Vicente López. Además de irse al descanso con la seguridad de que la lesión muscular que sintió Marco Pellegrino lo obligaría a la primera modificación, retornó a jugar el segundo tiempo sin Leandro Paredes -también afectado por una molestia- y, para colmo, a los ocho minutos el gol de Nicolás Retamar lo puso por debajo en el marcador. Sin lograr producir un juego agresivo contra el arco rival, como lo había conseguido en los últimos partidos, recibió otro susto: un segundo gol del Calamar que fue invalidado a instancias del VAR. ¿Fue correcto?

La jugada ocurrió a los 26 minutos del segundo tiempo, en el arco que daba a la tribuna repleta de hinchas xeneizes, que de pronto enmudecieron, incrédulos por el resultado adverso. Luciano Giménez recibió en la puerta del área una pelota alta, la paró con el pecho, le tiró un ligero sombrero al ingresado Dylan Gorosito, arremetió contra el intento del lateral por frenar su potencia y, tras gambetear a Lautaro Di Lollo, metió el derechazo bajo a la derecha del arquero Álvaro Montero.

Martín Palermo sonrió por lo que parecía ser un golazo de Luciano Giménez, pero su tranquilidad se alteró cuando el VAR intervino en la comunicación con Jorge Baliño para señalar una mano del delantero. Gonzalo Colini - La Nación

No lo celebró, sino que prefirió ofrecer disculpas por haberse formado en las juveniles boquenses, mientras las tribunas del local deliraban. Y mientras algunos jugadores de Boca se reprochaban la maniobra individual que no habían podido frenar, tanto el colombiano como Lautaro Blanco reclamaron enseguida una mano del delantero.

El árbitro Jorge Baliño no fue a revisar la jugada al monitor. Por indicación del VAR -a cargo de Lucas Novelli-, el árbitro sancionó la denominada “mano de inmediatez” que comete el autor de un gol con la mano o habiéndola tocado previamente a la definición. ¿Qué le dijeron desde el VAR? Que al eludir a Gorosito con aquel sombrero y querer sacarse de encima el agarrón del juvenil xeneize, Giménez levantó su brazo izquierdo y tocó la pelota. La polémica estalló con las repeticiones. En la acción, Gorosito tocó claramente la pelota con su brazo izquierdo, y ese movimiento debió ser observado por el árbitro ya que fue anterior al supuesto toque de Giménez. La del lateral era una jugada de interpretación, que debía hacer Baliño, y no el VAR.

Antes de la mano de Giménez por la que se anuló el gol de Giménez para el 2-0 de Platense ante Boca... ¿HUBO MANO DE GOROSITO? ¿ERA PENAL? pic.twitter.com/TT76tT9LqZ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026

Pese a su pasado glorioso en la institución azul y oro, Martín Palermo, entrenador de Platense, no se quedó inmutado. Primero, cuando parecía que era todo válido, sin festejar el gol lanzó una sonrisa por lo que era un golazo individual de su atacante, de 26 años. Sin embargo, al ser evidente el diálogo entre el juez del encuentro y el equipo VAR que observa las imágenes en Ezeiza, su tranquilidad se transformó en seriedad y molestia.

“¡Ey!“, comenzó a gritar reiteradas veces, haciéndoles montoncito tanto a Baliño como al cuarto árbitro, Alejandro Porticella, que estaba lógicamente cerca de su banco. Y extendió el reclamo: ”¿Qué están buscando? ¿Lo que no hay? ¿Qué querés buscar?“, desafió Palermo, que no recibió respuestas. Ya estaba todo decidido, aunque no comunicado por el referí con el micrófono abierto para el público y los televidentes. Y dio continuidad al juego con la anulación del tanto.

En la conferencia de prensa, Palermo analizó la jugada: “Lo bueno es que me preguntás también porque, quizás, se vio la mano de Luciano (Giménez), pero no se vio la mano del jugador de Boca. Bueno… ¿qué querés que te diga? Se ve que cuando volvieron para atrás, no volvieron a la mano de Gorosito, volvieron hasta la mano de Luciano. Pero bueno, estuvo ahí… Decisiones medias… Es lo mismo. Bueno, mejor no hablar”, remató, con un gesto de contrariedad.

"SE VIO LA MANO DE LUCIANO PERO NO SE VIO LA MANO DEL DE BOCA... QUE QUERÉS QUE TE DIGA. DECISIONES MEDIAS... MEJOR NO HABLAR"



👀 Palermo no quiso opinar sobre el polémico penal que no le dieron a Platense, por mano de Gorosito, que podría haber sido el 2-0 en Vicente López pic.twitter.com/Wn5x6mXLOF — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026

Finalmente, siete minutos después, Miguel Merentiel conseguiría el gol del empate y Boca quedó cerca de ganarlo, pero falló goles increíbles. Cuando parecía que el Platense del Titán se llevaba los tres puntos con una ventaja de dos goles, la clara mano arruinó el festejo y motivó al equipo de Rodolfo Arruabarrena, que reaccionó a tiempo y se salvó de una derrota.