A qué hora juega Boca hoy

Platense y Boca se enfrentan este sábado en el marco de la fecha 5 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 21.15 en el estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje de Jorge Baliño y televisación de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Calamar, que viene de ganarle 1 a 0 a Independiente en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini con un gol de Guido Mainero, se mantiene en el 12° lugar de la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos al igual que Newell’s y Unión, que están más arriba por diferencia de gol (-1 de la Lepra, -2 de Unión y -4 del equipo dirigido por Martín Palermo).

Guido Mainero convirtió el gol con el que Platense venció a Independiente en la fecha pasada JUAN MANUEL BAEZ

El xeneize, por su parte, está noveno con cinco unidades y en la última jornada empató 1 a 1 con Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde hizo de local por el mal estado del campo de juego de la Bombonera, por los tantos de Diego Valdés -V- y Santiago Ascacíbar -B-. Después de un comienzo de semestre complicado, poco a poco mejoró y ya encadena cuatro partidos consecutivos sin derrotas, por lo que quiere seguir sumando para acercarse a la zona alta de la clasificación general.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue el 15 de febrero de este año, en el marco de la quinta fecha del Apertura, cuando empataron 0 a 0 en el barrio porteño de La Boca. El antecedente más reciente en Vicente López es del 2 de junio de 2024, por la Liga Profesional, en un encuentro en el que Platense se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Mateo Pellegrino.

En el último partido entre Boca y Platense, por el Torneo Apertura de este año, empataron 0 a 0 Gonzalo Colini

Platense vs. Boca: todo lo que hay que saber

Fecha 5 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 15 de agosto.

: Sábado 15 de agosto. Hora : 21.15 (horario argentino).

: 21.15 (horario argentino). Estadio : Ciudad de Vicente López.

: Ciudad de Vicente López. Árbitro: Jorge Baliño.

Platense vs. Boca: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 21.15 (horario argentino) en Vicente López y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.