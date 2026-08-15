Francisco Álvarez, el 2 del Argentinos puntero que empezó como 10, cumplió 100 partidos y está en el radar de Boca

Francisco Álvarez es el primer delantero del Argentinos Juniors de Nico Diez que vuelve a ser protagonista de un campeonato. A los 26 años, por más que juega como defensor central diestro, es quien inicia, con prolijidad y buenas decisiones, la mayoría de los avances del equipo. Debutó a los 17 en la primera división de San Martín de San Juan y tras pasar geográficamente por Córdoba y Entre Ríos, encontró su lugar en el mundo en La Paternal, donde el domingo pasado cumplió 100 partidos y recibió un cuadro con la camiseta que le hace honor a la estadística, y que fue motivo de celebración con familiares y amigos.

Es un defensor que inició su carrera como enganche en San Juan y luego se fue retrasando. Pero su característica encaja con el perfil de juego que históricamente tiene Argentinos Juniors. Cabeza levantada y salida permanente como si fuera un lateral derecho más, pase filtrado, intensidad para marcar y velocidad para el retroceso. En la victoria por 2-1 por el Clausura 2026 ante la Academia tocó 89 pelotas, dio 69 pases y tuvo una eficacia de entrega del 91,3%, según datos de Opta Stats Perform. Como se puede ver en el mapa de calor de ese cotejo, su campo de acción va mucho más allá de lo que sería en un tradicional número 2. Él juega con la camiseta 16 y creó una chance de gol, porque una de sus virtudes es que avanza y -más allá de estar atento a qué puede suceder en ataque si su equipo pierde la pelota- tiene jerarquía para hacer un cambio de frente de derecha a izquierda o filtrar un pase dentro del área rival.

De galera y bastón: Francisco Alvarez con la cabeza levantada y una salida limpia desde el fondo de Argentinos Prensa Argentinos Juniors

Frente a Racing ganó 5 de sus 9 duelos y el 100% de sus duelos aéreos (5 de 5). Pese a que no es tan alto (mide 1m80), se impone de arriba. Venía de convertirle un gol de cabeza a Belgrano en la victoria en Córdoba. Es dinámico y una de sus virtudes está en los anticipos defensivos, aunque a veces pueda arriesgar de más si pasa de largo en uno de esos intentos. Ante la Academia recuperó más pelotas de las que perdió (9 contra 8), sumó 8 despejes y 6 intercepciones, además de cometer 4 infracciones. Tiene buena conducción progresiva, genera secuencias de pase que, al mismo tiempo, rompen líneas defensivas del adversario.

Por características, podría ser un muy buen líbero en línea de 3 pero Nico Diez suele jugar con cuatro en el fondo y, cuando desde la postura de juego -y en etapa de inicio o posesión- suben a los laterales y quedan con tres atrás, el que se retrasa es un mediocampista central: antes Fattori, ahora Kevin Gutiérrez. Pero por el momento se mantiene jugando del centro a la derecha, siendo muchas veces salida como si fuera un lateral por ese sector.

El mapa de calor de Francisco Alvarez ante Racing, en el último partido por el torneo Clausura; avanza mucho más de lo que podría marcar la posición de un zaguero central Opta Stats Perform

Argentinos, que viene demostrando en los últimos años un juego atildado y definido, con búsquedas protagonistas, le falta coronar los méritos con una vuelta olímpica. Estuvo cerca llegando a la final de la Copa Argentina que perdió con Independiente Rivadavia de Mendoza, pero no se resigna: vuelve a la carga. Ahora tiene puntaje ideal en las cuatro fechas disputadas del Clausura (12 puntos) y este domingo visitará a nada menos que a River en el Monumental, una buena prueba para cuando le toque hacerle frente a los duelos de playoff.

“En novena división de San Martín estaba jugando de enganche y hubo un DT que me retrocedió: fue Favio Zapata”, describe quien nació en Rawson, desde los ocho años que juega al fútbol y se presentó en la Primera división a los 17 frente a Atlético Tucumán en 2017. Una jugada del destino le adelantó una chance que ya tenían proyectada desde San Martín: “Estaba como el quinto central del plantel y se lesionaron los otros cuatro. No quedaba otro que yo”, recuerda con una sonrisa. En su presentación le tocó marcar a un centrodelantero de experiencia: Toledo. Y esa fue su primera señal, como diciendo “acá estoy yo”, ya que hizo un muy buen partido más allá de la derrota de su equipo.

Francisco Alvarez pasando al ataque y tirándole un caño a Rivero, en el partido con River Prensa Argentinos Juniors

A las dos semanas de debutar en Primera conoció a Lionel Messi en el predio de Ezeiza porque fue convocado a la selección Sub 20. “Fui con el bolsito lleno de ilusiones”, dijo quien estuvo en el Mundial de Rusia 2018 como sparring. Fueron momentos de charlas con el Patón Guzmán, Pipita Higuaín, Dybala, Acuña, y de compartir entrenamientos y los fútbol-tenis. Tiempo de aprendizaje.

En este mercado de pases fue (y todavía lo es) pretendido por Independiente y Boca. Argentinos Juniors lo tendría tasado entre 6 y 7 millones de dólares para desprenderse de una de sus figuras, pero -al mismo tiempo- entiende que necesita mantener algunos puestos clave, sobre todo luego de los traspasos de Fattori y Riquelme a Talleres de Córdoba y de Lozano a Boca.

Francisco Álvarez con Alan Lescano y Tomás Molina, en un alto del entrenamiento de Argentinos Prensa Argentinos Juniors

En el caso del Rojo, el interés se dio porque parecía inminente la venta de Kevin Lomónaco y además estaba lesionado Sebastián Valdez. Pero no sólo que el zaguero finalmente no emigró sino que además la realidad económica del club de Avellaneda casi que impedía esa búsqueda, que encima ahora se quedó sin entrenador tras el despido de Gustavo Quinteros. En el caso xeneize, su nombre fue pedido por Rodolfo Arruabarrena para reforzar el puesto de primer marcador central que no estaba firme desde los rendimientos de Lautaro Di Lollo y Nicolás Figal. ¿Boca todavía está en carrera? La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme no lo descarta y mantiene la expectativa de sumarlo en este mercado.

“No se comunicaron conmigo pero hay muchos rumores. A uno le da orgullo que clubes así se interesen. No sé qué va a pasar. Leandro (Lozano) me mandó un mensaje para ver si era verdad cuando escuchó que se decía que me quería Boca y le dije que no, que no sabía nada”, dijo luego del triunfo ante Racing, a la salida del estadio, en declaraciones a TyC Sports y en referencia al lateral derecho que, justo en este mercado de pases, fue adquirido por el Xeneize.

Gol de cabeza a Rosario Central

Ahora promedia unos 60 pases por partido y una precisión del 88,4% en las entregas y lleva ganados 87 duelos individuales: ya no gambetea tanto pero lleva 4 en el certamen. Más allá de ser diestro, tiene como referente a Lisandro Martínez. Como Licha, Francisco Álvarez no es muy alto, pero tiene un buen salto para ganar de cabeza en las dos áreas. El semestre anterior compartió la zaga con Riquelme (y Erik Godoy); en este certamen lo hace con Franco Vázquez, de 21 años.

Hace unos años, cuando recién asomaba en la primera división, le preguntaron por sus sueños y él dijo: “Primero consolidarme en primera, jugar más seguido, tener continuidad y saltar a un club grande”. Lo primero lo logró, lo segundo todavía no, pero ya captó la atención de clubes como Independiente y Boca.