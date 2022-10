El gol de Antoine Griezmann se convirtió en el debate de la fecha de la Liga de España

escuchar

En un duelo con algunas controversias apareció un detalle que generó todavía más discusiones. No se trata de alguna intervención del VAR. No está relacionado con una falta mal sancionada, tampoco con algún golpe fuera de lugar que nadie advirtió. En realidad, la discusión del domingo se instaló en el gol de Antoine Griezmann, que abrió el marcador para la victoria de Atlético de Madrid en el choque contra Betis por 2-1. ¿Es un gol olímpico, es de Saúl o se trata de un tanto en contra de Germán Pezzella?

Todas las miradas quedaron depositadas en la conquista anulada a Betis a instancias del VAR: una corrida de Borja en posición adelantada dejó sin efecto el golazo que había marcado Henriquez en un contrataque letal que desnudó todas las dudas defensivas del conjunto de Diego Simeone. Los jueces revisar la acción y advirtieron que estaba en offside en el comienzo de la acción.

El gol del debate

Inmediatamente después Atlético de Madrid tuvo una acción a favor tras un remate de Ángel Correa, que derivo en un córner a favor. A partir de esa jugada se instaló la discusión, ya que Griezmann se paró frente al balón y sacó un picante disparo con mucha “rosca” que parece no haber tocado en nadie, picó justo delante de los pies del arquero de Betis, Rui Silva, y terminó por pegar en el muslo izquierdo de Pezzella que en el intento de despejar la pelota cayó dentro del arco junto con el balón.

El segundo de Griezmann

En la repetición del gol comenzó a potenciarse el debate. En la mirada rápida no queda dudas que se trata de un gol olímpico maravilloso, aunque en la trayectoria del balón no queda claro si Saúl no la peina. Lo que quedó más claro es que es más complejo determinar que se trata de un gol en contra, ya que el defensor argentino toca la pelota ya dentro del arco. Más se potenció la discusión, porque la señal oficial del partido le dieron el tanto a Saúl, ya que interpretaron que el español “peinó” el balón.

El francés estaba incontrolable, porque un puñado de minutos más tarde resolvió con una enorme categoría una buena conexión entre Correa y Matheus Cunha, que dejó a Griezmann frente al arquero de Betis y el delantero de Atlético de Madrid definió por entre las piernas de Silva que intentó detener el disparo, pero se le escurrió y se metió junto al palo.

Se trató de un partido de goles de alto vuelo, porque hasta el descuento de Betis mereció un apartado. Nabil Fekir asumió la responsabilidad de tomar el tiro libre y sacó un zurdazo espectacular que dejó sin posibilidades a Oblak.

El descuento de Betis

Tras este cotejo, el equipo de la capital española volverá a tener acción en la UEFA Champions League este miércoles cuando enfrente al Bayer Leverkusen en el Cívitas Metropolitano. Se trata de un partido clave, donde los dirigidos por Simeone deben conseguir los tres puntos para seguir luchando por la clasificación a octavos de final. Recién el sábado 29 el Atlético de Madrid regresará a la competencia doméstica visitando al Cádiz.

Por su parte, Real Betis también juega a mitad de semana en Europa. Este jueves se mide ante Ludogorets con la misión de conseguir un triunfo que asegure su acceso a la siguiente fase del certamen. El próximo domingo tendrá acción nuevamente en LaLiga jugando ante Real Sociedad en condición de visita.

LA NACION