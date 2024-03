Escuchar

Una imagen mostró cómo vivió Antoine Griezmann la definición del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre Atlético de Madrid e Inter. El delantero francés en el momento de máxima tensión, en la tanda de penales, porque el partido terminó 2-2 en el tiempo regular, perdió el control cuando uno de los futbolistas del equipo italiano no pudo convertir desde los doce pasos y su reacción se viralizó rápidamente.

El francés, que regresó al once inicial tras recuperarse de una lesión en el tobillo, convirtió el primer gol de Atlético de Madrid durante el partido, pero no fue protagonista sólo por esa situación, sino porque tras la apertura de la tanda, en la que Calhanoglu marcó para Inter y Memphis Depay para Atlético de Madrid, tuvo una reacción increíble cuando llegó el turno de Alexis Sánchez, que tomó una corta carrera y pateó al medio donde estaba ubicado Jan Oblak. Automáticamente, las cámaras de Movistar Plus se pusieron de espaldas al arco y se encargaron de filmar las reacciones de los futbolistas en el banco de suplentes.

En esa toma es que se pudo ver cómo Griezmann, tras la mala determinación de Alexis Sánchez en su ejecución del penal, miró inmediatamente a su compañeros Rodrigo De Paul y le gritó: “ ¡Es un cagón. Es un cagón el chileno! ”. Su grito se multiplicó rápidamente por las redes sociales, generando una ola de comentarios.

La tanda de penales continuó y fue el turno de Saul Ñiguez, que también desperdició su oportunidad. Posteriormente, el tiro ejecutado por el mediocampista Davy Klaassen iba a ser rechazado por el arquero serbio, quien se llevó el premio al Mejor Jugador del partido. Finalmente, el conjunto madrileño pudo desahogarse por completo después de que Lautaro Martínez también erró el último disparo.

Alexis Sánchez acababa de fallar su penal en la definición ante Atlético Madrid.



Automáticamente, Griezmann festeja, lo mira a De Paul y le grita: "Es un cag*n el chileno".



Tras el encuentro, Movistar Plus fue a buscar a Griezmann para consultarle acerca de sus sensaciones durante la tanda de penales y el delantero francés explicó: “B ueno, estaba nervioso, porque la última tanda de penales que viví fue en la final del Mundial y perdimos (contra Argentina 4-2). Así que sí, estaba nervioso, pero confiando mucho en los jugadores que iban a patear y luego tenemos un arquero que es increíble ”.

Y después agregó: “Estoy muy contento. Esto es el Atleti, ya podés estar acostumbrados a eso, al final no hay ningún partido tranquilo. Hay que pelear hasta el final. Sabía que era importante hoy, había hecho mucho esfuerzo para estar jugando. Muchas mañanas, tardes y hasta noches en casa trabajando para poder estar hoy con los fisios y era una fecha clave. Apuntamos a esa fecha, lo intentamos contra el Bilbao pero no podía ni pisar. Hoy al final me fui cargando las piernas porque apoyo mal y hay gestos que me duelen, pero era muy importante para el equipo y había que estar ”.

¿Pedido de disculpas?

Según explicó Marca en su versión digital, Griezmann después de todo el revuelo que se generó en las redes sociales por su reacción, se comunicó con Alexis Sánchez para disculparse con él por lo que digo después de que el delantero chileno no pudiese convertir su penal y en el medio español aseguran que el atacante de Inter aceptó sin problemas el pedido de disculpas

LA NACION