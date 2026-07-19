El gol de Ferran Torres que le dio a España el triunfo ante la Argentina en la final del Mundial

La final de la Copa del Mundo entre la Argentina y España, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, tuvo su primer grito de gol recién en el primer minuto del segundo tiempo del alargue (el 106). Fue el único, al cabo, el que decidió la historia.

Ferran Torres ya anotó de zurda y sale a festejar el 1-0 ante la Argentina en la final Matt Slocum - AP

Ferran Torres, de zurda, venció a Emiliano Dibu Martínez luego de que Nico Williams le bajara la pelota de cabeza, tras una pobre marca de Nahuel Molina. Además, Giuliano Simeone también se quedó estático una vez que el atacante de Atlhetic de Bilbao le sirvió la pelota al atacante de Barcelona.

El gol de España

Fue el gol número 25 de Ferrán Torres en 65 partido disputados con la camiseta de la selección española. Además, el único que marcó en esta copa en los 283 minutos que jugó. Para Nico Williams, la primera asistenta en un mundial y la novena con su selección en 36 duelos.

El gol de Ferrán Torres ingresará en la historia grande del fútbol junto con el de Andrés Iniesta, en 2010 y con una llamativa particularidad: ambos gritos para ser campeones fueron en el segundo tiempo del alargue. El de Iniesta en el 116 y el de Ferrán en el 106.