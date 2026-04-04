El gol que erró con el arco vacío Gabriel Alanís en el 0-0 entre Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto

Aldosivi, de Mar del Plata, y Estudiantes de Río Cuarto igualaron este sábado sin goles su partido por la fecha 13 del Torneo Apertura jugado en el estadio mundialista de la ciudad balnearia. Más allá del 0-0 y la poca eficacia cerca de las áreas, se trató de un duelo con numerosas ocasiones de peligro para ambos y donde quedó marcado a fuego la ocasión de gol que falló de manera increíble Gabriel Alanís para el visitante.

A los cuatro minutos de la segunda etapa, el mediocampista zurdo aceleró por derecha en un contragolpe rápido del conjunto cordobés y encaró hacia el área sin que los defensores pudieran ser un escollo, ya que habían quedado lejos. Allí fue a desafiar cara a cara al arquero Axel Werner, lo dejó desparramado en el césped cuando éste le quiso achicar los espacios y quedó sin rivales, con el arco vacío.

Alanís no lo puede creer: tuvo el gol de la victoria para Estudiantes de Río Cuarto ante Aldosivi en Mar del Plata y le erró al arco Captura X

Entonces, Alanís le tiró la pelota larga, como para que el guardameta quedara fuera del radar incluso para un manotazo, y se perfiló para definir de derecha. Werner y dos de los defensores corrían hacia atrás para intentar evitar lo que, en principio, parecía imposible, dado que el número 17 tenía todo a favor para empujarla y poner el 1-0. Sin embargo, el jugador de Estudiantes de Río Cuarto lo erró: su derechazo dio en la base del primer paso y se fue.

Preparado mentalmente para salir a festejarlo, sus ojos observaron cómo la pelota no ingresaba por su mala puntería y enseguida se derrumbó junto a la línea de fondo, tomándose la cabeza con las dos manos por unos segundos, a continuación la apoyó sobre el pasto y quedó ahí arrodillado, buscando una explicación a lo que había sucedido, sin consuelo.

El gol que erró Alanis en Aldosivi - Estudiantes de Río Cuarto

Para peor, fue reemplazado a 14 minutos del final y su equipo, aunque jugó con uno más por la expulsión de Nicolás Zalazar en el local a los 36 del segundo tiempo, no volvió a tener una oportunidad similar. El encuentro finalizó con un empate sin goles en el que ni uno ni otro puede festejar nada, ya que están en una delicada situación porque están por el fondo del grupo B, no tienen chances matemáticas de avanzar a los playoffs y tienen los dos peores promedios en la tabla que a fin de año determina uno de los dos descensos.

Con una necesidad de sumar muy grande, hoy los riocuartenses están últimos por puntos y en el promedio, lo que los muestre en un estado de vulnerabilidad enorme en el año de su ascenso a la máxima categoría. Y Aldosivi, que viene de evitar irse a la Primera Nacional agónicamente en 2025, es uno de los dos equipos que no logró triunfos en el campeonato, junto a Deportivo Riestra, que integra el grupo A.

Lo mejor de Aldosivi - Estudiantes de Río Cuarto

Para peor, tanto Aldosivi como Estudiantes de Río Cuarto ya sufrieron el despido de un entrenador en lo que va del año. El Tiburón comenzó la temporada a las órdenes de Guillermo Farré y el mes pasado asumió Israel Damonte, tras un breve interinato de Facundo Oreja.

Por su parte, en el León cordobés asumió Gerardo Acuña en lugar de Iván Delfino, que dejó su cargo cuando el equipo había sumado cuatro puntos en los primeros nueve partidos. En los tres siguientes, apenas acumuló el punto que sacó este sábado en Mar del Plata.