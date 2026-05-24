Así quedó la tabla histórica de campeones del fútbol argentino, tras el título de Belgrano de Córdoba

El fútbol argentino tiene un campeón inédito y es Belgrano de Córdoba, que este domingo derrotó a River Plate 3 a 2 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en la final del Torneo Apertura y escribió su nombre en la tabla de ganadores.

El Millonario se puso en ventaja dos veces, primero con Facundo Colidio y después con Tomás Galván. Leonardo Morales primero igualó de cabeza para el conjunto cordobés y, después, Nicolás Fernández de penal volvió a poner el cotejo a mano. El propio ‘Uvita’, tres minutos después, adelantó a los suyos por primera vez en el marcador y sostuvo la ventaja hasta que el juez marcó el epílogo.

El Pirata, en su debut en una definición en la primera división del fútbol argentino, se convirtió en el primer club indirectamente afiliado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ganar un campeonato a nivel nacional, algo solo reservado hasta entonces para elencos de Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y Rosario.

El conjunto del barrio porteño de Núñez, en contrapartida, quedó con 72 estrellas y no le pudo descontar a Boca Juniors, que es el máximo campeón con 74 teniendo en cuenta torneos nacionales e internacionales y más allá de que no celebra desde marzo de 2023. Además de quedar a solo una vuelta olímpica, el conjunto de Eduardo Coudet hubiese accedido al Trofeo de Campeones y, en caso de ganar ese certamen, a las supercopas Argentina e Internacional. Es decir, tenía este año una gran posibilidad de al menos alcanzar a su clásico rival.

El último título que ganó Boca fue la Supercopa Argentina 2022 en marzo de 2023 Telam

Solo incluyendo los certámenes nacionales, River es el máximo ganador con 54 títulos, dos más que el xeneize. Belgrano se metió en ambas clasificación y tiene un trofeo al igual que muchos clubes, entre ellos Independiente Rivadavia de Mendoza -último campeón de la Copa Argentina-, Colón de Santa Fe, Atlanta Chacarita y Tigre, por mencionar solo algunos.

Tabla de campeones de la Primera División del fútbol argentino

Títulos nacionales e internacionales

Boca - 74 títulos

River - 72

Independiente - 45

Racing - 40

Alumni (club extinguido) / San Lorenzo - 22

Vélez / Estudiantes - 19

Huracán / Rosario Central - 13

Newell’s - 9

Lanús - 7

Belgrano de Córdoba - 6

Argentinos Juniors / Arsenal de Sarandí / Lomas (club extinguido) / CASI (club extinguido) - 5

Porteño (club extinguido) - 4

Quilmes / Rosario Athletic (club extinguido) - 3

Defensa y Justicia / Banfield / Estudiantil Porteño / Ferro Carril Oeste, Gimnasia de La Plata / Sportivo Barracas / Talleres de Córdoba - 2

Atlanta / Central Córdoba (Rosario) / Colón de Santa Fe / Chacarita, Estudiantes de Caseros / Lomas Academy (club extinguido) / Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido) / San Martín de Tucumán / Balcarce (club extinguido) / Dock Sud / Tigre / Tiro Federal de Rosario / Patronato / Platense / Independiente Rivadavia / Belgrano de Córdoba - 1

Títulos nacionales

River - 54 títulos

Boca - 52

Racing - 33

Independiente - 25

Alumni (club extinguido) - 18

San Lorenzo - 17

Vélez - 14

Huracán - 13

Rosario Central / Estudiantes de La Plata - 12

Newell’s - 9

Lomas (club extinguido) - 5

Porteño (club extinguido) / Lanús / CASI (club extinguido) / Porteño (club extinguido) - 4

Arsenal / Argentinos Juniors / Quilmes / Rosario Athletic (club extinguido) - 3

Banfield / Estudiantil Porteño (club extinguido) / Ferro, Gimnasia de La Plata / Sportivo Barracas - 2

Atlanta, Central Córdoba de Rosario / Colón de Santa Fe / Estudiantes de Buenos Aires / Lomas Academy (club extinguido) / Nueva Chicago / Old Caledonians (club extinguido) / Patronato / Saint Andrew’s (club extinguido) / San Martín de Tucumán / Sportivo Balcarce (club extinguido) / Dock Sud, Tiro Federal de Rosario / Tigre / Platense / Independiente Rivadavia / Belgrano de Córdoba - 1

El haber sido campeón del Torneo Apertura le posibilitará a Belgrano competir por más títulos. En primer lugar, jugará a fin de este año el Trofeo de Campeones frente al ganador del Clausura con la posibilidad de ganar y acceder a las supercopas Argentina e Internacional. También, se clasificó a la Copa Libertadores 2027.