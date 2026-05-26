El conductor televisivo Diego Poggi quedó inmerso en una ola de críticas entre los usuarios de las redes sociales luego de que cometiera un particular error cuando participaba del programa “Pasapalabra” que se emite por Telefé cada noche.

Al contestar un multiple choice con solo tres opciones, aseguró que Lionel Messi había debutado en la Primera División en Newell’s Old Boys, cuando en realidad lo hizo en Barcelona.

La equivocación no pasó inadvertida, sobre todo cuando Poggi forma parte de la delegación oficial del canal de las pelotas que cubrirá a la selección argentina en el Mundial 2026 que comenzará a disputarse el próximo 11 de junio.

Durante el programa de entretenimientos conducido por Iván de Pineda, el periodista se enfrentó a la pregunta: “¿Dónde debutó Messi en la Primera División?”. Inmediatamente, aparecieron tres opciones de respuesta en la pantalla: Newell’s, River Plate y Barcelona.

“¿Alguien la sabe?“, preguntó entre risas Poggi a sus compañeros de equipo, que lo miraban sorprendidos y hasta le hicieron gestos. ”Newell’s", contestó ante la sorpresa de quienes estaban a su alrededor.

El llamativo error de Diego Poggi sobre la carrera de Messi en Pasapalabra

Si bien Messi hizo las divisiones infantiles en la institución rosarina, club del que incluso es hincha fanático, su debut oficial en Primera ocurrió el 16 de octubre de 2004 con la camiseta de Barcelona de España, cuando ingresó frente al Espanyol a los 17 años.

El blooper se volvió viral con rapidez, especialmente centrado en las burlas de que un periodista encargado de viajar a la cobertura del Mundial no supiera un dato relevante del capitán de la selección.

El propio Poggi recurrió a sus redes sociales oficiales para tomarse la situación con humor. “Para todos los que hablan al pedo y dicen que no sé nada de deportes”, escribió junto al video que reposteó en su cuenta de X del momento en que se equivocó.