El héroe argentino, la remontada que sufrió Manchester United y un blooper en la Carabao Cup

En una semana sin competencias continentales en Europa, Inglaterra tiene fútbol. Este miércoles se disputaron cuatro encuentros de la tercera rueda de la Carabao Cup, también conocida como la Copa de la Liga, y un argentino hizo el gol del triunfo para Everton. Carlos Alcaraz había ingresado hacía unos instantes y le dio la clasificación a su equipo a la próxima instancia. También, la gran remontada de Brighton como visitante ante Manchester United. Además, el sorpresivo triunfo de un equipo de la cuarta división sobre un histórico por un blooper.

Everton derrotó 1 a 0 a Wolverhampton, como local. En el duelo entre el equipo de la Premier League y el recién descendido al Championship, el argentino Carlas Alcaraz fue quien lo definió. A los 32 de la segunda parte reemplazó a Hayden Hackney y sólo le bastaron tres minutos para convertirse en el héroe de la noche.

El exRacing recibió en el área y enganchó hacia el medio. Se acomodó y le pegó de zurda al segundo palo para marcar el único tanto del partido. De este modo, Everton avanzó a los octavos de final. Con una celebración efusiva del mediocampista, que hizo señas con sus manos y también le hizo un Topo Gigio a los espectadores que estaban en la tribuna.

Uno de los grandes resultados de la jornada se dio en Old Trafford. Brighton le ganó 3 a 2 a Manchester United, pero con una particularidad... perdía 2 a 0 y lo dio vuelta.

El local arrancó con todo. Shea Lacey, a los 8, y Mason Mount, a los 10, le daban el triunfo parcial al equipo de Michael Carrick, que necesitaba recuperarse tras la caída en el derbi de Manchester del último domingo.

Sin embargo, el visitante comenzó la remontada. Charalampos Kostoulas descontó en el primer minuto de descuento de la primera parte. En el segundo tiempo, en sólo cuatro minutos convirtió dos tantos que le dieron la ventaja: Pascal Gross, a los 20, y Maxim de Cuyper, a los 24, marcaron los tantos que le dieron la clasificación a las Gaviotas. Lisandro Martínez no formó parte de los convocados en el United, que no comenzó bien la temporada.

En otro de los partidos se dio una de las sorpresas que generalmente tiene esta competición. Fleetwood Town, equipo que milita en la League Two, la cuarta categoría del fútbol inglés, le ganó 1 a 0 como local a Sheffield United, club que fue campeón de la Premier League en 1998, pero que desde hace dos temporadas disputa el torneo Championship, de la segunda categoría.

El único gol fue un blooper. Se disputaban 12 minutos de la segunda parte cuando llegó un centro al área. El defensor galés Rhys Norrington-Davies dudó al rechazar y de cabeza la metió en contra de su propia valla.

🚨 Rhys Norrington-Davies OG



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Fleetwood 1-0 Sheffield Utdpic.twitter.com/esAK8VMc38 — TalkFoot X | ₮₣✘ (@TalkFootX) September 16, 2026

De este modo, Fleetwood Town avanzó a los octavos de final. Además, los casi 6.000 espectadores que colmaron el Highbury Stadium seguirán soñando con avanzar muchas más instancias en la competición con el club cuyo máximo logro fue llegar a la tercera división.

Este jueves se disputa el último partido de la tercera rueda de la Carabao Cup. En Manchester, el City recibe a Norwich. De ese modo, se conocerán a los 16 equipos clasificados a los octavos de final y se sortearán los cruces. Una vez definidos los encuentros, la próxima instancia se jugará en la semana del 26 de octubre.