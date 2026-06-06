El héroe de la clasificación de Irak fue retenido 7 horas en EE.UU. y el fotógrafo fue expulsado

La ilusión de Irak de afrontar su primer Mundial en cuatro décadas comenzó con un episodio inesperado en suelo estadounidense. Aymen Hussein, la gran figura del seleccionado y autor del tanto que selló la clasificación, permaneció retenido durante siete horas en el aeropuerto de Chicago, y el fotógrafo oficial de la delegación recibió una negativa para ingresar al país y debió regresar a Bagdad. El caso provocó malestar en la federación iraquí y volvió a poner bajo la lupa los controles migratorios aplicados a delegaciones de Medio Oriente a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.

La delegación de los “Leones de Mesopotamia” arribó el viernes a Estados Unidos para completar la preparación final antes del debut. El equipo venía de realizar una concentración en España, donde rescató 1-1 contra el seleccionado local en un amistoso que alimentó la expectativa de una participación competitiva en el torneo.

Pero la llegada a Chicago estuvo lejos de ser tranquila. Según informaron medios iraquíes y reprodujeron europeos, Hussein fue apartado del resto de la delegación y sometido a un prolongado interrogatorio por parte de las autoridades migratorias. El delantero permaneció retenido cerca de siete horas antes de recibir la autorización para ingresar al país y reencontrarse con sus compañeros.

En primer plano, Aymen Hussein, la figura a la que retuvieron durante siete horas en el aeropuerto de Chicago.

Las versiones difundidas en Irak sostienen que el inconveniente se originó por una confusión administrativa vinculada con la coincidencia de su nombre con el de otro ciudadano. Aunque Hussein finalmente pudo continuar viaje, el episodio generó preocupación en la delegación debido a la relevancia del futbolista en el plantel.

El delantero no es un jugador cualquiera para el fútbol iraquí. El número 9 fue el autor del gol que aseguró la clasificación para el Mundial 2026 y se convirtió en uno de los símbolos de una selección que representa mucho más que un éxito deportivo. Irak volverá a una Copa del Mundo después de 40 años y lo hará tras décadas marcadas por guerras, invasiones, violencia interna y una extensa diáspora que obligó a millones de personas a abandonar el país.

Hussein festeja el gol que le dio la clasificación a Irak en el partido final del repechaje, ante Bolivia, el 31 de marzo; con su tanto, Irak se clasificó después de 40 años para el Mundial. Rodrigo Oropeza - Getty Images South America

El incidente más grave en la llegada de la delegación afectó, sin embargo, al fotógrafo oficial de la selección, Talal Salah. De acuerdo con medios iraquíes, el profesional fue interrogado durante unas 12 horas y finalmente recibió una negativa para ingresar al territorio estadounidense. La decisión obligó a su regreso inmediato a Bagdad.

Y hubo un efecto inmediato: las plataformas de redes sociales del seleccionado se quedaron en Estados Unidos sin el profesional encargado de documentar la actividad del plantel durante la Copa del Mundo. El fotógrafo había acompañado el proceso clasificatorio y era quien debía realizar la cobertura visual del equipo durante el torneo.

Autoridades migratorias estadounidenses retuvieron al fotógrafo Talal Salah durante 12 horas y finalmente, le prohibieron la entrada al país.

El episodio se produce en un contexto especialmente sensible para varios países de Medio Oriente. En los últimos días trascendieron cuestionamientos de la Federación Iraní de Fútbol por supuestas dificultades migratorias que afectaron a integrantes de su delegación. En un comunicado, la entidad consideró que esas medidas contradicen el espíritu deportivo y pidió la intervención de organismos internacionales.

Mientras tanto, Irak intenta dejar atrás el contratiempo para concentrarse en el desafío. El seleccionado integrará un grupo exigente con Francia, Noruega y Senegal. El estreno será el 16 de junio frente al conjunto escandinavo.

El optimismo también creció en los días previos al viaje, tras el empate con España en un amistoso en La Coruña, y dejó una imagen que llamó la atención del entrenador rival. “El equipo iraquí nos planteó grandes retos y nos presionó constantemente durante todo el partido”, destacó el seleccionador español, Luis de la Fuente, que además elogió la intensidad, la velocidad y la coordinación del conjunto asiático.

Irak celebra el gol del empate de Merchas Doski en España; el entrenador adversario, Luis De la Fuente, elogió al seleccionado asiático. ANDER GILLENEA - AFP

En las horas previas al traslado a Estados Unidos el entrenador de Irak, Graham Arnold, debió resolver una situación de último momento. Convocó a Ahmed McKenzie, en preventición ante las dudas físicas que rodean a Ahmed Yahya, que debía someterse a estudios médicos al llegar al país. La decisión intentó garantizar una alternativa inmediata y evitar sobresaltos en la conformación definitiva del plantel.

Para una generación de futbolistas que crecieron entre conflictos armados, exilios familiares y un país en reconstrucción, la clasificación ya representaba una historia extraordinaria. La llegada a Estados Unidos debía ser la continuidad de esa celebración. En cambio, las primeras horas de la aventura mundialista quedaron marcadas por interrogatorios, controles y una polémica que excede al fútbol.