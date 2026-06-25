El impresionante Fan Fest de Jordania para el partido con Argentina en el Mundial: un teatro romano de 1900 años

Los Fan Fest son ya muy conocidos en la fiesta del fútbol que se vive cada cuatro años. Pero éste no es uno más. No es normal ver un partido en un teatro romano que tiene casi 2000 años de antigüedad.

Allí celebra Jordania, el próximo rival de Argentina por la última fecha del Grupo J, que llegó al Mundial por primera vez en su historia, tras una gran campaña en las eliminatorias asiáticas. Ya eliminada luego de las derrotas ante Austria y Argelia, el conjunto asiático tiene otra historia que contar, que ocurre por fuera de la cancha, y por obra de la locura de sus hinchas.

Cuando la ciudad de Aman era conocida como Filadelfia se construyó esta pieza histórica instituida por el emperador Antonio Pío a mediados del siglo II. La obra de arquitectura no sólo sorprende porque puede albergar a unas 6000 personas sentadas: lo más asombra son los miles de fanáticos que se congregan en cada partido dentro y fuera del teatro para ver a su selección en una pantalla gigante.

Conocé el teatro romano que utiliza Jordania como Fan Fest

From Jerash, the City of a Thousand Columns, where history stretches back more than 2,000 years, Jordanians gathered among its historic streets and columns to support Al-Nashama.⁣

⁣

In a place shaped by thousands of years of history, the crowd brought new life, sound, and pride… pic.twitter.com/DeuK1wzKzM — Jordan Embassy in Washington D.C. (@JorEmbUS) June 25, 2026

En el debut ante Austria fueron miles los jordanos que se reunieron a las 7 de la mañana para seguir lo que fue derrota por 3-1 en el primer partido de su selección en la historia de la Copa del Mundo.

El segundo partido del Grupo J fue más temprano, a las 6 de la mañana. Pero ese día la fiesta fue empañada por una tragedia. No ocurrió en el teatro. Fue en la Plaza Hachemita, que queda en las inmediaciones, dónde hubo una avalancha de personas que terminó con la muerte de una joven de 20 años y otros ocho heridos, que fueron trasladados a un hospital de la capital jordana.

Imágenes previas a la estampida que dejó una persona muerta en el teatro romano de Amán. Foto: Reuters.

“El personal de emergencia acudió al lugar y trasladó a nueve personas al hospital. Una de ellas luego falleció a causa de sus heridas, mientras que el estado de las otras es estable”, señaló un funcionario de Jordania.

Según otros funcionarios del gobierno, la avalancha sucedió porque se aglomeró más gente de la debida. Las estimaciones indicaron que había 15 mil personas, cuando el teatro tiene capacidad para seis mil.

Fotos del teatro de Amán publicadas por @JorEmbUS en X.

No es la primera vez que se alberga un evento de este calibre. El emperador Antonio Pío lo construyó para diferentes eventos culturales, con un gran énfasis en lo musical. El teatro fue creado con tres niveles de asientos: las filas más cercanas al escenario estaban reservadas para la clase dirigente; las del medio para los militares, y las más altas para la población general.

Fue hecho de tal manera que su estructura se mantuvo en pie por cientos de años gracias al ingenio de los romanos, que utilizaron como apoyo una parte del valle en el que se ubica. Tallaron la parte superior en la ladera y la inferior sobre subestructuras abovedadas. Es decir, que excavaron la propia roca.

Esto permitió su supervivencia incluso ante eventos catastróficos como el terremoto de 1927, que dañó una parte del teatro. Así fue como a mediados del siglo pasado se decidió hacer una obra de conservación y restauración en el propio teatro romano y se acomodó para que a día de hoy se pueda utilizar como un lugar para disfrutar de espectáculos. Y el Mundial 2026 es uno de esos, de los más grandes del mundo.

Fotos del teatro de Aman publicadas por @JorEmbUS en X

“Los materiales que se utilizaron para acomodar el espacio no eran los más adecuados si se habla de arqueología”, comentaron en un video de National Geographic, y argumentaron que entre otras cosas para consolidar la estructura se empleó el uso de hormigón. Esto es lo que permite que hoy los jordanos aficionados al fútbol puedan vivir la experiencia mundialista todos juntos inmersos en este monumento histórico.

Hace 2000 años en el Imperio Romano se juntaban para ver obras de teatro, ahora es el fútbol el show más grande del mundo que aúna a las gentes en ese espacio, además de algunos conciertos. Y no es el único yacimiento de la ciudad de Amán en el que esto ocurre, ya que hay otro teatro más pequeño de unas 400 plazas a pocos metros de distancia en el que también hay recitales.

¡Bendito fútbol! 🇯🇴



La hinchada de Jordania ha estado viendo los partidos del Mundial a las 5:00 AM en un ancestral teatro de hace 1,900 años.



Ningún otro torneo mueve al planeta como la Copa del Mundo 🌍 pic.twitter.com/x9uaGcOkXs — Copa Mundial 2026 FanZone (@CMundial2026) June 24, 2026

La tragedia de hace unos días generó conmoción en Jordania, donde la participación de la selección nacional en el Mundial 2026 despertó un entusiasmo sin precedentes en el país. Mientras avanzan las investigaciones las autoridades evalúan reforzar las medidas de seguridad y el control de aforo en la previa del partido ante la Selección Argentina, donde culmina la fiesta jordana de este mundial.