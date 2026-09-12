El increíble gol que erró Luis Vázquez con el arco vacío en Inglaterra

Luis Vázquez tuvo una de esas oportunidades de gol que parecen imposibles de desperdiciar. Solo y con el arco vacío, el delantero argentino surgido en Boca remató por encima del travesaño y protagonizó un increíble gol errado en la victoria por 2-1 de Birmingham City ante Derby County, por la séptima fecha del Championship (la segunda división del fútbol inglés).

El exfutbolista de Boca comenzó el encuentro entre los suplentes e ingresó a los 28 minutos del segundo tiempo, luego de que su equipo lograra dar vuelta el resultado. Había empezado perdiendo en el primer tiempo con gol de Bobby Clark, pero lo empató en apenas dos minutos, por medio de Carlos Vicente. Y, solo 10 minutos antes de que ingresara al campo el argentino, el coreano Seung-Ho Paik marcó de cabeza el gol que terminaría siendo de la victoria.

Pero, a los 44, tuvo la ocasión de sentenciar el partido. Ethan Laird remató, el arquero Jacob Widell Zetterstrom dio rebote y la pelota quedó a disposición de Vázquez, que apareció prácticamente debajo del arco. Sin oposición y con el portero vencido, definió de primera con su pierna hábil por arriba.

El fallo no tuvo consecuencias para Birmingham, que sostuvo la ventaja durante los 13 minutos adicionados, debido a la interrupción de siete minutos por una lesión de un jugador del rival, Henrik Meister, que debió abandonar el campo en camilla. Se llevaron los tres puntos de visitante y volvieron al triunfo tras tres partidos, aunque Vázquez desperdició la oportunidad para marcar su primer gol en el club.

Para el delantero de 25 años, esta temporada también representa una nueva etapa de su carrera: llegó al club inglés durante el último mercado de pases, procedente de Anderlecht de Bélgica, en una transferencia por 3,50 millones de euros. Previamente había estado a préstamo en Getafe. En su llegada a Inglaterra suma tan solo un partido como titular. Los demás minutos los sumó ingresando en los segundos tiempos.

Birmingham quedó octavo, con diez puntos, a cuatro del líder West Ham. Derby County, en cambio, sufrió su tercera derrota consecutiva y ocupa el 22° puesto con cuatro unidades.