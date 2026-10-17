Un insólito gol en contra dejó al UAI Urquiza al borde del descenso a la Primera C. La desafortunada jugada se produjo cuando Tomás Asprea, presionado por un rival, intentó despejar la pelota con un envío largo, pero la pelota terminó en el fondo de su propio arco ante la impotencia del arquero, en el partido frente a Liniers.

El encuentro se llevó adelante en el Juan Antonio Arias, en Liniers, por la fecha 40 de la Primera B. UAI Urquiza pelea tanto por no bajar de la Primera B como por salir campeón, pero los pronósticos empeoraron notablemente con el sorprendente error de Asprea y del arquero Ignacio Viain.

Todo comenzó de un lateral a los 28 minutos del primer tiempo. Valentín Albano hizo el saque a centímetros de la línea mitad y buscó a Asprea, quien porta la 10 en el equipo, que corría para desmarcarse del jugador de Liniers.

El insólito gol en contra de un jugador desde mitad de cancha que dejó a su equipo al borde del descenso a la Primera C

Sin embargo, la presión del futbolista local complicó la recepción y obligó al volante de 31 años a resolver rápido. El mediocampista optó por un despeje largo, pero le imprimió demasiado potencia al envío, y la pelota salió en dirección a su propio arco.

Viain intentó responder ante una situación inesperada, pero calculó mal y no logró controlar la pelota. Intentó despejarla con el pie, pero terminó en el fondo de la red. Lo que había empezado como un intento de alejar el peligro se convirtió en un gol en contra sorprendente.

Asprea se tomó la cabeza con las manos y se tapó la cara con la camiseta mientras se acomodaba para el saque al medio. “El blooper de Asprea. Increíble. No habrá consuelo ajeno”, acotó el relator de la transmisión de LPF Play, claramente sorprendido por lo ocurrido.

El jugador Tomás Asprea en UAI Urquiza UAI Urquiza

Sin embargo, el partido terminó con un empate agónico. Fue luego de otro gol en contra, esta vez de parte de Liniers. En la última jugada del partido, Julián Canosa intentó cortar un centro y la pelota salió disparada al arco, permitiendo que El Furgón ganara un punto en la tabla y se alejara levemente del descenso.

Los de Villa Lynch se encuentran en el puesto 21 de 22 equipos de la Primera B y solo quedan dos fechas, donde deberá ganar más que Defensores Unidos (dos puntos arriba) y Flandria y Brown de Adrogué (tres puntos arriba).

Asprea jugó en diversos clubes del ascenso argentino. Su carrera comenzó en Arsenal de Sarandí. Luego, jugó en Comunicaciones, Ferro, Gimnasia de Mendoza, Belgrano de Córdoba (cuando se encontraba en la Primera B Nacional) y Talleres de Remedios de Escalada. El año pasado tuvo un breve paso por el Santiago Morning de Chile, hasta que volvió a la Argentina en Febrero de la mano de UAI Urquiza.

Jugó 29 partidos con UAI Urquiza, metió un gol y cuatro asistencias en lo que va de 2026.