El insólito gol en contra del arquero de Inter Miami en el partido contra Chicago Fire por la MLS

Sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, que comenzaron sus vacaciones luego de la final que el domingo pasado la selección argentina perdió ante España en el Mundial 2026, Inter Miami volvió a jugar este miércoles por la MLS tras casi dos meses, y derrotó por 3-2 como local a Chicago Fire, por la fecha 16. Pero un blooper de su arquero, Rocco Ríos Novo, abrió el marcador para el visitante.

El futbolista de 24 años, nacido en Los Ángeles, pero que formó parte de selecciones juveniles de nuestro país tras haberse criado y crecido con su familia en Lanús, se anotó un gol en contra a los 18 minutos del primer tiempo.

En una salida desde el fondo en la que giraban la pelota de izquierda a derecha, Ríos Novo recibió el pase atrás de Ian Fray, uno de los centrales, y, ante la cercanía del polaco Robert Lewandowski, quiso despejar de primera. Sin embargo, pifió el zurdazo, la pelota siguió su curso y se metió en el arco propio, celebrado inesperadamente por los jugadores de Chicago Fire. Para Lewandowski es el debut en esa franquicia, tras dejar Barcelona, de España, previo a la Copa del Mundo.

Just how everyone predicted! pic.twitter.com/tzmsY9ERnm — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) July 23, 2026

Enseguida, el brasileño Micael, el otro central, y Fray, que le había dado el pase al ras, se acercaron para consolar al jugador que llegó a Inter Miami el año pasado, después de haber pasado por Atlanta United, donde debutó como titular a los 18 años, y por Phoenix Rising, con el que fue campeón de la ULS Championship, la segunda categoría del fútbol norteamericano.

En su partido 100 con la camiseta de las Garzas, el uruguayo Luis Suárez dio vuelta el marcador para darle la ventaja parcial a su equipo. Primero, al anotar un penal, a los 27 minutos, y luego, a los 6 de la segunda etapa, al definir de primera una gran jugada colectiva que incluyó un taco que lo dejó de cara al arco de otro argentino que sí estuvo presente en la delantera, Germán Berterame. El propio Pistolero había avanzado con la pelota quitándose de encima a un rival antes de combinar con el cordobés. Así, Inter Miami se había puesto 2-1.

Berterame 🤝 Suarez



Beautiful stuff from Miami and Luis Suarez has a brace! pic.twitter.com/9zY4pPSxqt — Major League Soccer (@MLS) July 23, 2026

No obstante, el local no pudo conservar esa ventaja hasta el final y el duelo volvió a quedar parcialmente igualado a los 22, con un tanto del sudafricano Puso Dithejane, que a los 21 años concretó su primer gol en la liga al tomar un rebote dentro del área y definir de media vuelta al palo izquierdo de Ríos Novo. Dithejane es un defensor que había ingresado desde el banco de suplentes cinco minutos antes; llegó en enero pasado al club y firmó un contrato hasta junio de 2030.

A tres minutos del final, Inter Miami volvió a ponerse arriba, con el 3-2 definitivo. Preston Plambeck, de 20 años, había saltado al campo de juego por David Ruiz luego de la igualdad y anotó luego de encontrarse con un despeje del arquero Chris Brady ante un remate de Suárez, tras otras combinación con Berterame.

20-YEAR-OLD PRESTON PLAMBECK MIGHT'VE JUST WON IT FOR MIAMI



The hometown kid's first-ever goal in MLS. 😱 pic.twitter.com/uv3J69W0oE — Major League Soccer (@MLS) July 23, 2026

Con este triunfo, Inter Miami se afirma en el segundo puesto de la Conferencia Este, con 34 puntos, a dos del líder Nashville, que esta noche se mide como local con Montreal, y le sacó ocho de ventaja al tercero, Chicago Fire, su rival de esta noche, a la espera de que se complete la jornada hasta las primeras horas del jueves.