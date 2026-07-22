Finalissima entre la Argentina y España: cuándo se podría jugar, con nueva fecha tentativa

Cuando todavía quedan resabios de la final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, surgieron rumores respecto de la Finalissima que tienen pendiente las selecciones de España y la Argentina y una posible fecha para que, al fin, se concrete el juego que quedó pendiente por ser campeones de Europa y América, respectivamente, y sea una especia de ‘revancha’ de lo ocurrió el 19 de julio pasado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con triunfo 1 a 0 y título para la Furia Roja.

El encuentro se iba a jugar en marzo pasado en Qatar, pero se canceló a raíz de la Guerra de Medio Oriente y tras un sinfín de idas y vueltas con posibles cambios de sedes que finalmente no se concretaron. Desde entonces, se esperaba que se crucen en la Copa del Mundo, y así sucedió, en la definición.

Lamine Yamal y Lionel Messi podrían volver a cruzarse en la Finalissima como ya lo hicieron en el Mundial Yuki Iwamura - AP

Concluida la cita ecuménica, en el año quedan dos fechas de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales: la primera entre el 21 de septiembre y 6 de octubre y la siguiente, y último, entre el 9 y 17 de noviembre, la cual es la que se especula se utilizaría para el choque entre españoles y argentinos.

Cómo llegaron Argentina y España a la Finalissima 2026

El equipo albiceleste fue campeón de América en 2024 por segunda vez consecutiva y 16ª en total al derrotar a Colombia por 1 a 0 en la final con gol de Lautaro Martínez. Se coronó invicto con cinco victorias y un empate con posterior triunfo en la tanda de penales. Anotó nueve goles y recibió apenas uno. Su máximo artillero fue el ‘Toro’ Martínez con cinco conquistas.

España, por su parte, hizo lo propio en la Eurocopa del Viejo Continente, en lo que fue la cuarta consagración de su historia. Se quedó con el título en Alemania luego de una victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, que quedó como subcampeona por segunda edición consecutiva, en el estadio Olímpico de Berlín. Los tantos del ganador fueron convertidos por Nico Williams y Mikel Oyarzabal, mientras que Cole Palmer empató transitoriamente para los Tres Leones.

La historia del trofeo intercontinental

La Finalissima es la sucesora de la extinta Copa Artemio Franchi. La primera edición bajo el nuevo nombre se disputó el 1° de junio de 2022, en la previa del Mundial de Qatar. El equipo dirigido por Lionel Scaloni aprovechó el mal momento de la Azzurra y se consagró campeón tras ganar 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

La Copa Artemio Franchi tuvo apenas dos ediciones en 1985 y 1993. En la primera, el 21 de agosto de 1985, Uruguay y Francia se enfrentaron en el Parque de los Príncipes de París y el trofeo se lo quedó el local tras ganar por 2 a 0 con goles de Dominique Rocheteau y José Touré.

En 1993, en tanto, se vieron las caras la Argentina y Dinamarca. El partido se disputó en el estadio José María Minella de Mar del Plata el 24 de febrero y finalizó 1 a 1 por los tantos de Néstor Craviotto en contra y Claudio Caniggia. Sin embargo, el conjunto albiceleste se quedó con la victoria por penales y fue el último título de Diego Armando Maradona con la selección argentina.

El historial

Ambos países se enfrentaron 15 veces en la historia, incluida la final del Mundial 2026, con siete victorias de España, seis de la Argentina y dos igualdades. La particularidad es que 13 encuentros fueron amistosos y solo dos por torneos oficiales y en Mundiales. Antes de verse las caras en la última edición de la cita ecuménica, chocaron en Inglaterra 1966 y ganó la albiceleste 2 a 1 con anotaciones de Luis Artime.

La última vez que se vieron las caras en un amistoso fue en 2018 con goleada de la Furia roja 6 a 1. Ese día, en la selección nacional fueron titulares Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Giovani Lo Celso mientras que en el banco de suplentes estuvieron Lautaro Martínez y Leandro Paredes, todos futbolistas que participaron de la Copa del Mundo.