Colón de Santa Fe le ganó a Atlético Tucumán por 1-0 y de esta manera salió momentáneamente de la zona de descenso, a la que metió a Tigre. Así, el ciclo de Israel Damonte. arrancó de la mejor manera, ya que el entrenador debutó este domingo quedándose con los tres puntos. Reemplazó a Néstor Gorosito que se había ido por los malos resultados del Sabalero, el último la derrota con el descendido Arsenal por 1-0 en Sarandí.

Lo curioso fue que Colón se impuso con un gol en contra de Nicolás Romero, luego de un buscapié de Meza y en una segunda jugada de lateral en forma de centro en la que participó Wanchope Ábila. Sin embargo, el Sabalero tuvo una chance inmejorable para definir el partido sobre el final pero... la terminó errando.

¿Qué sucedió? Iban 47 minutos del segundo tiempo y el calor golpeaba cada vez más fuerte (el árbitro Leandro Rey Hilfer había adicionado siete minutos) cuando en un contraataque, Santiago Pierotti se llevó la pelota en soledad, picando desde su campo y fue acompañado por Jorge Conejo Benítez. Ellos dos contra el arquero. Recorrieron 50 metros con la pelota y cuando se acercó al área, Pierotti le dio el pase a Benítez, que controló y remató mal, lo que posibilitó la reacción del arquero Tomás Marchiori que desvió el disparo.

Los hinchas de Colón se agarraron la cabeza, no lo podían creer. Y el susto no pasó a mayores porque el local terminó ganando el partido, pero esta definición tiene una sub-historia.

En una jugada similar, en la cancha de Huracán, fue Wanchope Ábila quien encaró en soledad contra el arquero de Barracas Central. De nuevo eran dos contra uno, pero aquí el exdelantero de Boca usó a su compañero, que venía corriendo por la izquierda, como “anzuelo” para intentar gambetear a Desábato y definir; pero la acción no salió bien y esto generó un enojo tal en Gorosito que terminó reemplazando a Ábila del campo de juego. Encima, esa tarde, el Guapo terminó dando vuelta el resultado ya que ganaba Colón 1-0 en el momento de la acción de Wanchope (Tomás Galván, a los 14 minutos de la primera etapa) y al final perdió por las anotaciones de Alexis Domínguez y Carlos Arce, a los 17 y 36 minutos de la segunda etapa, respectivamente.

A los 22 minutos del segundo tiempo, el DT de Colón, sacó a Wanchope Ábila y en su lugar puso a Santiago Pierotti. Al delantero ex Boca no le gustó nada la decisión y no saludó al entrenador cuando pasó a su lado.

Este domingo, ante Atlético Tucumán, Colón se hizo fuerte en ataque por el sector derecho con las constantes subidas de Eric Meza, una de las figuras de su equipo en la primera etapa, junto a Rubén Botta. Pero Colón no tuvo la intensidad mostrada en los primeros 45 minutos y se dedicó a jugar de contraataque y a cuidar el resultado a favor con una defensa sólida ante cada avance de la visita. El equipo conducido por la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez fue el claro dominador a la largo del complemento, circuló correctamente la pelota, pero le faltó ideas para poder llegar a la igualdad.

“Sufriendo hasta el final, fue un partido duro pero en el primer tiempo pudimos haber hecho una diferencia mayor. Le quiero mandar un saludo a Pipo Gorosito, esta victoria es para él. El grupo no quería que se vaya, pero bueno. Demostramos que tenemos un equipo de hombres. Estoy muy contento, lo merecemos. Ahora a disfrutar y pensar en las tres finales que nos quedan”, dijo Rubén Botta en declaraciones a TNT Sports.

Colón estaba en mala racha, lo que lo había metido en zona de descenso ya que el último de la tabla es Arsenal, pero ya perdió la categoría por los promedios. Y lo que resta definir es qué equipo también se irá a segunda división pero por la tabla general de 2023. Colón logró salir y ahora visitará a dos rivales directos en la pelea por la permanencia (Banfield y Vélez), con el partido de local ante Talleres de Córdoba entre medio. “Quiero un equipo que deje la cancha con el corazón en la mano, que juegue con el alma, dejándola en cada pelota y en cada jugada”, había expresado Damonte en su presentación, tras dirigir su primer entrenamiento este viernes.

El equipo le respondió en actitud, aunque Colón pudo haber sufrido menos si entre Pierotti y Benítez convertían ese 2-0 que hubiera calmado las aguas mucho antes en el Cementerio de los Elefantes.

