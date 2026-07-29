El insólito gol que recibió Santos a los 18 segundos: de una fallida jugada preparada al blooper

Si bien Santos venció con comodidad a Universidad Central de Venezuela en los 16avos de la Copa Sudamericana, tuvo un insólito blooper al comienzo del partido que complicó al conjunto brasileño, que a los 18 minutos ya estaba por debajo del marcador. De todos modos, el Peixe se repuso, lo terminó dando vuelta y ganó 4-2 [8-3 en el global].

La situación se dio en la primera acción del encuentro. A Santos le tocó sacar del medio para dar inicio al juego y optó por hacer una jugada preparada que consistía en realizar una serie de toques en el círculo central mientras otros futbolistas corrían hacia al área rival en busca del pelotazo y buscar la distracción del equipo venezolano.

UCV SORPRENDIÓ DESDE EL SAQUE DEL MEDIO



Samuel Sosa aprovechó un error increíble del fondo de Santos y descontó en la serie.



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Sin embargo, la maniobra no triunfó y la defensa de Universidad Central despejó la pelota, que quedó boyando en la mitad de la cancha. Después de una serie de cabezazos imprecisos, la posesión quedó en poder de la defensa de Santos. En ese momento, uno de los zagueros quiso darle un pase a su arquero para empezar desde cero pero se quedó corto en la potencia y el rival aprovechó.

Samuel Sosa ganó la pelota tras la presión y se encontró en un mano a mano contra el arquero de Santos, Gabriel Brazao. El guardameta, dudo entre salir o mantenerse bajo los tres palos y quedó a mitad de camino, con lo cual el delantero pinchó la pelota y selló el 1-0 inicial.

Universidad Central de Venezuela no pudo contra Santos NELSON ALMEIDA - AFP

Con este gol Universidad Central quedaba a dos tantos de igualar la serie y, al convertir en los primeros segundos, se ilusionó con una remontada. Pero Santos se repuso del error y, más tarde, igualó el partido. A los 39 minutos, Miguel Terceros remató y, tras una floja reacción del arquero, selló la igualdad.

A partir de allí, el conjunto brasileño se agigantó con el correr de los minutos. Ya en el segundo tiempo, a los 56, Gabigol fue a buscar un centro al área chica y dio vuelta el partido de cabeza. Y minutos después, a los 65, Gabriel Menino sentenció un rebote tras una exquisita jugada a puro toque.

¡TODOS QUIEREN SU FOTO CON NEYMAR!



El crack brasileño fue el hombre del momento luego de la goleada 4-2 de Santos en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS contra Universidad Central. pic.twitter.com/kR4pWzxJOv — DSPORTS (@DSports) July 29, 2026

De esta manera, Santos se encaminó a la clasificación. A falta de 20 minutos, Gonzalo Mottes descontó para Universidad Central, pero no valió para una remontada e, incluso, en tiempo de descuento, Rony anotó para el equipo brasileño, que se aseguró el pase a los octavos.

Con la clasificación, el Peixe enfrentará a Macará, de Ecuador, que salió primero de su grupo y accedió directamente a los octavos de final. Antes de la final, los únicos equipos argentinos que podrían cruzarse con Santos son Tigre -que eliminó a Nacional- y Lanús -que aún está en 16avos-, en semifinales. Luego, en una hipotética final, se podría medir con Boca o River.

Rony celebra un gol para Santos en la goleada ante Universidad Central de Venezuela NELSON ALMEIDA - AFP

La victoria del equipo brasileño implicó una buena noticia en el marco de un contexto de internas entre el equipo y los hinchas. El capitán, Neymar, recibió en el último tiempo críticas por sus comportamientos -como haber ido a jugar un torneo de póker apenas Brasil quedó eliminado del Mundial- y el futbolista respondió en la cancha, con dos goles y un festejo polémico.