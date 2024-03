El jugador de Real Madrid habló del supuesto gesto de apoyo a ISIS que generó fuertes críticas

Escuchar

Antonio Rüdiger, defensor de Real Madrid y de la selección alemana, se defendió este miércoles de la acusación presentada por un periodista por una foto suya publicada en redes sociales. Julian Reichelt vinculó un gesto del futbolista con el “dedo de ISIS”. Ante esta imputación, Rüdiger contraatacó con una denuncia judicial, mientras que la Federación Alemana de Fútbol lo acompañó y presentó otra demanda en los tribunales contra el hombre de prensa.

Tras el revuelo, el deportista habló con el diario deportivo Bild y admitió parte de su responsabilidad: “Reconozco que debido a una atención insuficiente, les di a terceros la oportunidad de malinterpretar deliberadamente mi publicación para dividir y polarizar” , señaló el ex hombre de Chelsea y Stuttgart.

“El gesto que utilicé se llama dedo tawhid”, explicó Rüdiger. Y continuó: “En el Islam, esto se considera un símbolo de la unidad y unicidad de Dios. El gesto está muy extendido entre los musulmanes de todo el mundo y sólo en los últimos días el Ministerio Federal del Interior lo ha clasificado como no problemático”, precisó.

El posteo de Rüdiger que generó polémica

Además, dio detalles acerca de su visión sobre la religión: “Como musulmán devoto, practico mi fe, pero me distancié firmemente de cualquier tipo de extremismo y acusaciones de islamismo. La violencia y el terrorismo son absolutamente inaceptables. Defiendo la paz y la tolerancia ”. También contó que en su núcleo más cercano no sólo hay musulmanes: “Muchos de los miembros de mi familia pertenecen a diferentes religiones. Sin embargo, nos respetamos unos a otros y celebramos juntos fiestas religiosas. El respeto y la tolerancia son principios fundamentales que todos representamos en nuestra familia”.

Rüdiger ensayó una autocrítica: “Sin embargo, también reconozco que debido a una atención insuficiente, les di a terceros la oportunidad de malinterpretar deliberadamente mi publicación para dividir y polarizar. Pero no voy a ofrecer una plataforma para la división y la radicalización, por eso he decidido hacer una declaración clara después de nuestros dos exitosos partidos internacionales. Al mismo tiempo, no permitiré que me insulten y denigren como islamista. Por eso decidí hacer esta declaración ”, explicó.

El futbolista de la selección alemana aseguró que la denuncia en su contra “se trata de propaganda y división”. Y prometió: “Siempre me defenderé resueltamente contra esto. Espero que esta aclaración ayude a aclarar malentendidos y sacar la verdad a la luz. También quiero agradecer a la DFB [la federación alemana], que me apoyó en todo momento en este asunto ”.

El festejo de Rüdiger besando el césped tras un gol de su equipo, Real Madrid, por la liga de España Manu Fernández - AP

El gesto y las denuncias

Rüdiger había publicado en la red social Instagram una imagen suya en la que se lo veía haciendo un gesto con el dedo, que el periodista alemán Julian Reichelt vinculó al saludo del grupo terrorista ISIS. Esta situación generó que el futbolista alemán denunciara al periodista por hacer su propia interpretación del gesto, una demanda a la que también se sumó la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

Rüdiger presentó la denuncia en una Fiscalía de Berlín por “insulto, calumnia, insulto incendiario y sedición”. El defensor de Real Madrid, vestido de blanco y señalando hacia arriba con el dedo índice de la mano derecha, saludó así al inicio del Ramadán y en su posteo lo acompañaba una frase: “Que el Todopoderoso acepte nuestro ayuno y nuestras oraciones” . La DFB (Federación Alemana de Fútbol) también presentó una denuncia y calificó el tuit de Reichelt ante la fiscalía como “discurso de odio”.

La reacción a este posteo de Rüdiger es lo que desató el escándalo, luego de que Reichelt diera su explicación del caso: “Para todos los que no quieran reconocer el saludo islamista de Antonio Rüdiger como saludo islamista: la Oficina Federal para la Protección de la Constitución llama a este gesto ‘el dedo del ISIS’ y ve en el dedo índice un signo claro de islamismo”.

Antonio Rüdiger, con la camiseta de Alemania, en el amistoso del martes contra Países Bajos, en Frankfurt INA FASSBENDER - AFP

El “dedo del ISIS” es el gesto que utilizan los militantes del Estado Islámico como símbolo de su causa. Es un símbolo de poder y victoria. Según Reichelt el gesto del dedo del ISIS fue adoptado por los terroristas durante las últimas dos décadas. Se ha convertido indiscutiblemente en el saludo de ISIS y “de los asesinos islamistas de todo el mundo, de personas que también asesinaron en Berlín y traen desastre y sufrimiento inconmensurable al mundo”.

Reichelt, lejos de retractarse, redobló su señalamiento contra Rüdiger con una publicación en sus propias redes sociales: “Me acabo de enterar por los medios de comunicación que Antonio Rüdiger y la DFB me denunciaron porque en una publicación de Instagram señalé que Rüdiger mostraba el saludo de los islamistas. Este gesto ha sido completamente cooptado por los terroristas durante las últimas dos décadas. Se ha convertido indiscutiblemente en el saludo de ISIS. Cualquiera que muestre este saludo siendo adulto y que al menos una vez le hayan dado me gusta en publicaciones islamistas lo sabe muy bien”.

LA NACION