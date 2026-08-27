El llanto del juvenil Facundo González tras la eliminación de River en la Copa Sudamericana

River vivió una noche de angustia y confusión. La eliminación en los 8vos de final de la Copa Sudamericana, ante Independiente Santa Fe de Colombia, resulta difícil de explicar, sobre todo porque el equipo millonario tuvo el dominio de la pelota y estuvo en ventaja (1-0) hasta los últimos minutos. Sin embargo, cayó por penales por 8 a 7. Tres jugadores locales fallaron sus ejecuciones: Lucas Martínez Quarta, el colombiano Rafael Santos Borré y Facundo González.

Facundo González se lamenta tras fallar su ejecución en la tanda de penales ante Independiente Santa Fe Gustavo Garello - AP

Este último, de 20 años, nacido en San Francisco (Córdoba), ingresó a los 30 minutos del segundo tiempo -junto con Juan Cruz Meza- en lugar de Tobías Andrada y Gonzalo Montiel. Ante esa modificaciones de piezas, Martínez Quarta pasó al lateral derecho y González se posicionó como zaguero central, junto con Nicolás Otamendi.

Más tarde, en la definición por penales, a González le tocó ejecutar el octavo tiro (curiosamente, antes de que ejecutara un experimentado como Marcos Acuña). El juvenil zurdo ejecutó débil, al medio del arco, dándole chances al arquero Weimar Asprilla a desviar el tiro con las piernas.

El penal fallado por González

ASPRILLA LE CONTUVO EL PENAL A GONZÁLEZ



El arquero colombiano usó los pies para atajar el remate del defensor.



La serie está: River 5-5 Independiente Santa Fe.



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Tras la pobre ejecución de Facundo González, patearon otros tres jugadores de River: Acuña y Meza, que convirtieron, y el arquero Santiago Beltrán, que erró (luego, fue Asprilla el autor del último gol).

La derrota golpeó muy fuerte en el ánimo de los jugadores de River, sobre todo en los de menos experiencia, como González.

El llanto del juvenil González

El desconsuelo de Facu González tras la eliminación de River frente a Santa Fe por los octavos de final de la #CopaSudamericana. pic.twitter.com/cpKZhaEJqq — TyC Sports (@TyCSports) August 27, 2026

Al defensor juvenil se lo vio muy mal de ánimo cuando abandonó el estadio, varias horas después de terminado el encuentro. Salió caminando por el anillo del Monumental tapándose la cara, llorando, todavía sin poder digerir una derrota que aumenta la crisis del club de Núñez.

La salida de Coudet

Con la eliminación en la Copa Sudamericana, la suerte quedó echada para Eduardo Coudet. El panorama se transformó en insostenible para el entrenador. Hoy, a las 15, anunciará su salida del club millonario; según fuentes de la institución, lo hará en compañía del presidente, Stefano Di Carlo, y del manager, Enzo Francescoli.

Chacho Coudet en su última noche como entrenador de River Gonzalo Colini - La Nación

Ante ese escenario, Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva desde enero de 2023, se perfila para su tercer interinato, aunque existe la chance de que Leonardo Ponzio, hoy integrante de la secretaría técnica, forme parte del cuerpo técnico en la visita del próximo domingo a la cancha de Banfield.